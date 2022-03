Ministrowie energii Grupy G-7 odrzucili wymóg płacenia za rosyjski gaz w rublach

Ministrowie energii Grupy G-7 omawiali wprowadzenie przez Rosję wymogu płacenia za gaz ziemny dostarczany do tak zwanych państw nieprzyjaznych w rublach rosyjskich. Wspólne stanowisko odnosi się do tego, że podpisane wcześniej kontrakty są nadal obowiązujące i nie żadnych podstaw do ich jednostronnej zmiany.