Młodzieżowy Strajk Klimatyczny ma protestować przeciw Nord Stream 2

Niemieccy aktywiści Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (Fridays for Future) zapowiedzieli w poniedziałek zorganizowanie we wtorek publicznych protestów przeciw działaniom władz Meklemburgii-Pomorza Przedniego na rzecz dokończenia budowy gazociągu Nord Stream 2.

Jak zaznaczyli, na kiepski żart zakrawa to, że rząd tego kraju związkowego chce forsować budowę za pośrednictwem fundacji ochrony klimatu. Protesty mają się odbyć przed centralą Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) w Berlinie, przed siedzibą rządu krajowego w Schwerinie i przed odbiorczą stacją brzegową gazociągu w Lubminie.

W ubiegłym tygodniu krajowy parlament Meklemburgii-Pomorza Przedniego otworzył drogę do utworzenia będącej krajową własnością fundacji, która nie tylko wspierałaby projekty służące ochronie środowiska, przyrody i klimatu, ale zajmowałaby się również działalnością gospodarczą, w tym zakupywaniem elementów konstrukcyjnych i maszyn niezbędnych do ukończenia Nord Stream 2. Miałby to być sposób na obejście sankcji, zarządzonych przez USA wobec firm uczestniczących w budowie tego gazociągu.

Jak głosi komunikat niemieckiego Fridays for Future, gaz ziemny jest skrajnie szkodliwy dla klimatu, a ze studiów wynika, że Nord Stream 2 nie jest konieczny dla zaspokojenia energetycznych potrzeb Europy. Tymczasem socjaldemokratyczna krajowa premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig uważa gaz za niezbędny przejściowy środek realizacji zwrotu w niemieckiej energetyce - wskazują ekolodzy.