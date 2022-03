Mnóstwo komplikacji, czyli chińskie mrzonki Gazpromu

W Rosji coraz liczniejsze są głosy, że Moskwa w dostawach gazu powinna zrezygnować z rynku europejskiego i skoncentrować się na współpracy z Chinami. Dla Europy byłby to dramat - tyle że oznaczałoby to także stoczenie się rosyjskiej gospodarki - tak gdzieś w okolice średniowiecza.

Inaczej postąpił największy niezależny rosyjski dostawca gazu Novatek. Spółka na rozwój LNG łożyła grube miliardy.W obecnej sytuacji z Rosji płyną głosy, że skoro Gazprom chciałby zwiększyć sprzedaż surowca na rynki azjatyckie, to powinien rozbudować zdolności eksportu LNG.Tyle że nie jest to takie proste. Niemal cała technologia, począwszy np. od sprężarek po specjalistyczne turbiny i oprzyrządowanie elektroniczne, pochodzi z importu. Pół biedy, gdyby maszyny mogły dostarczyć firmy chińskie, alr kluczowe elementy tzw. ciągów skraplających są autorstwa firm amerykańskich, kanadyjskich lub europejskich.W świetle lawinowo następujących po sobie pakietów sankcji, możliwość ich kupna przez Rosjan jest właściwie zerowa. Oczywiście Moskwa może próbować własnych wdrożeń, tyle że na to trzeba lat...Zresztą pytanie, czy w ogóle to możliwe? Przykładem niech będą gazowe turbiny, średniej i dużej mocy. Po pierwszej napaści Rosji na Ukrainę i aneksji Krymu dostawy tego typu urządzeń zostały wstrzymane.Mimo że od agresji minęło osiem lat, a wyprodukowanie własnych turbin nakazał prezydent Władimir Putin, sytuacja nie uległa zmianie. Wydajnych i sprawnych urządzeń wciąż brakuje.Nawet jeśliby jakimś cudem Rosja uruchomiła nowe zakłady produkcji LNG, to do rozwiązania pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia. Już obecnie brakuje statków do przewozu skroplonego gazu. Ewentualni dostawcy, czyli Koreańczycy i Japończycy, wcale zaś mogą nie być skorzy z dostawami, zwłaszcza że portfele ich zamówień na tego typu jednostki pękają w szwach.Wszystko to sprawia, że nadal to Europa jest jedynym opłacalnym i możliwym kierunkiem dla eksportu naprawdę dużych ilości rosyjskiego gazu.Jak mało gdzie, pasuje tu powiedzenie "złapał Kozak Tatarzyna". Co więcej: jeśli uznać Unię za Kozaka, to jest on mimo wszystko chyba trochę silniejszy niż ów Tatarzyn.