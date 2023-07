Mocne tąpnięcie gazowe w Rosji, Kreml obrywa mocno po kieszeni

Wydobycie gazu ziemnego w Rosji spadło o 13 proc. w pierwszej połowie tego roku. To efekt decyzji Kremla o wstrzymaniu eksportu surowca do krajów europejskich – donosi Bloomberg.

13-procentowy spadek wydobycia w pierwszej połowie tego roku oznacza, że rosyjscy producenci przepompowali 319,3 mld metrów sześciennych gazu. Federacja Rosyjska znacząco ograniczyła wydobycie surowca już w zeszłym roku - po tym, jak wstrzymano większość eksportu rurociągami do Europy Zachodniej. To konsekwencja napiętych stosunków dyplomatycznych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jak podaje Bloomberg, Rosja wyprodukowała w czerwcu 42,8 mld metrów sześciennych gazu, o 8,6 proc. mniej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Skala spadku stopniowo jednak ulega zmniejszeniu, bo już rok temu Kreml zaczął ograniczać eksport.

Gazprom, który wstrzymał regularne publikowanie danych operacyjnych na początku tego roku, odpowiada za większość spadku w pierwszej połowie. Szacunkowo, na podstawie danych z branży, w której Gazprom jest liderem, produkcja spadła o ponad 20 proc. - do 201,8 mld m sześciennych.

Novatek, drugi co do wielkości producent gazu w kraju, zmniejszył w tym okresie wydobycie o 1,9 proc. - do 39,8 mld metrów sześciennych.

Spadek produkcji i wysyłek zagranicznych doprowadził do 46-proc. spadku dochodów budżetowych Rosji z głównych podatków gazowych w pierwszej połowie tego roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym - według obliczeń Bloomberga opartych na danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów.