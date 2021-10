Mocno spada cena gazu w hubie w Rotterdamie

Cena gazu w hubie w Rotterdamie spadła w czwartek poniżej 100 euro za megawatogodzinę i ustabilizowała się w piątek na poziomie 95 euro za MWh. Jeszcze w środę wynosiła ona 161.5 euro za megawatogodzinę.

Początek tygodnia przyniósł szok na rynku gazu ziemnego. Każdego dnia notowano nowe rekordy. Cena osiągnęła 161.5 euro za MWh.



- Rynek jest niezwykle niespokojny i nerwowy - komentował w dzienniku "Financieele Dagblad" Chris Guth, analityk rynku energetycznego w Engie, dodając, że nigdy nie widział takich podwyżek cen w swojej 11-letniej karierze.



Sytuacja ustabilizowała się w czwartek. Cena spadła poniżej 100 euro za megawatogodzinę, by ustabilizować się w piątek na poziomie 95 euro za MWh.



Wysokie ceny gazu na europejskim rynku już uderzyły w Holandię. W czwartek pierwszy holenderski dostawca gazu wypowiedział umowy swoim klientom. Ze względu na wysokie ceny firma DGB Energie nie była bowiem w stanie dostarczać surowca do domów osób, z którymi miała zawarte umowy.



DGB Energie to stosunkowo niewielka firma energetyczna, która dostarcza zielony gaz i energię elektryczną, jednak jej decyzja potwierdza obawy Holenderskiego Urzędu Konsumentów (ACM), który zapowiedział w ubiegłym tygodniu przyspieszoną kontrolę bezpieczeństwa dostaw gazu i energii elektrycznej.



Zatrudniająca 400 pracowników produkująca aluminium firma Aldel ogłosiła, że ze względu na cenę gazu ogranicza swoją produkcję. Dziennik "NRC" pisze, że firma nie wyklucza także zwolnień i w przyszłym tygodniu będzie rozmawiać w tej sprawie ze związkami zawodowymi.



Holenderski rząd chce wyłożyć "miliardy euro", aby zamortyzować obywatelom rosnące ceny gazu, informuje w piątek dziennik "Algemeen Dagblad". "Rozważamy interwencję" - powiedział gazecie minister finansów Wopke Hoekstra.