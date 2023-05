MOL inwestuje w dużą biogazownię

Grupa MOL inwestuje we własną elektrociepłownię zasilaną biogazem w węgierskim mieście Szarvas. W ramach umowy z niemiecką spółką BayWa, grupa przejmie zakład wykorzystujący odpady organiczne do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Biogazownia w Szarvas osiąga szczytową moc elektryczną na poziomie 4 MW i wytwarza 12,5 mln m3 biogazu rocznie.

Przejęty przez Grupę MOL zakład zasilany jest odpadami z produkcji mięsa (48 tys. ton rocznie), odpadami resztkowymi – głównie gnojowicą i obornikiem (53 tys. ton) oraz produktami ubocznymi z produkcji rolniczej (18 tys. ton). Wszystkie wykorzystywane w zakładzie surowce pochodzą z okolicznych zakładów i gospodarstw.

- Transakcja, która oczekuje jeszcze na zatwierdzenie przez węgierski urząd antymonopolowy, to dla grupy znakomita okazja do dalszego rozwoju zrównoważonej produkcji energii, ale też wykorzystania pojawiających się w ramach organizacji synergii. Zakład w Szarvas to jedna z największych tego typu instalacji w Europie Środkowo-Wschodniej, położona w okolicy, gdzie MOL prowadzi operacje poszukiwawczo-wydobywcze – informuje w komunikacie prasowym MOL.

- Zebrane doświadczenia grupa będzie w stanie wykorzystać w innych gałęziach swojej działalności, rozwijając portfolio zrównoważonych rozwiązań i wzmacniając wizerunek lidera transformacji energetycznej – dodaje MOL.

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, gdzie zatrudnia łącznie 25 tys. osób. Węgierska firma prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć niemal 2500 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Wśród tych ostatnich są także obiekty w Polsce po tym jak Węgrzy uczestniczyli w przejęciu przez Orlen aktywów Lotosu.