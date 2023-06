Mołdawia szykuje się do pozwania Gazpromu za kryzys energetyczny

Mołdawia szykuje się do pozwania Gazpromu za niewypełnienie zobowiązań wynikających z umowy na dostawy gazu. Nie będzie to pierwszy pozew wymierzony w rosyjski koncern. Do sądu trafiły już sprawy wniesione przez polskie, włoskie, niemieckie, fińskie i ukraińskie firmy.

Jak donosi Radio Europa Libera Moldova, do końca czerwca władze w Kiszyniowie mają otrzymać wyniki niezależnego audytu zadłużenia gazowego koncernu Moldovagaz wobec Gazpromu. Realizują go międzynarodowe firmy na zlecenie rządowej agencji mienia publicznego.

Na podstawie wyników tego audytu ministerstwo energetyki Mołdawii podejmie decyzję, czy pozwać spółkę Gazprom za niewypełnienie zobowiązań wynikających z umowy na dostawy gazu.

Przypomnijmy, Mołdawia w momencie wybuchu wojny na Ukrainie w 100 proc. polegała na dostawach rosyjskich surowców i Moskwa bezwzględnie wykorzystywała to do swoich politycznych celów.

Mołdawia nie dała się szantażować i uniezależniła się od rosyjskiego gazu

Przykładem używania gazu jako narzędzia politycznego szantażu wobec prozachodnich władz w Kiszynowie, była podjęta w październiku 2022 roku decyzja o ograniczeniu o ponad 30 proc. ilości przesyłanego surowca do Mołdawii. Tego typu groźby pojawiały się również w kolejnych miesiącach.

Dlatego Kiszyniów podjął gwałtowne działania na rzecz dywersyfikacji dostaw. W grudniu Mołdawia (z wyłączeniem Naddniestrza) zmniejszyła zużycie rosyjskiego gazu o 42 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku i po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii tego kraju sprowadziła surowiec od innego kontrahenta niż Gazprom.

W maju tego roku mołdawskie władze zapowiedziały, że nie będą już kupować gazu od rosyjskiego koncernu, po zakończeniu obowiązującego kontraktu. Dostawy pokrywające zapotrzebowanie kraju na gaz mają być w przyszłości realizowane z Grecji i z Rumunii. Stosowne umowy zostały podpisane w minionych tygodniach.

Mołdawia szykuje się do pozwania Gazpromu za wywołanie kryzysu energetycznego

Mołdawski rząd oskarża Moskwę o wywołanie kryzysu energetycznego w republice. Braki gazu spowodowały poważne problemy z dostawami energii w kraju. Dlatego zarządzony został audyt, którego wyniki mają zdecydować o pozwaniu Gazpromu.

Nie będzie to pierwszy tego typu pozew. O złamanie umów rosyjski koncern skarżą także EuRoPol Gaz, czyli właściciel polskiego odcinka gazociągu Jamał - Europa., włoski Eni, niemiecki RWE, fiński Gasum, francuski Engie i ukraiński Naftogaz.

Taką Gazprom płaci cenę za politykę Kremla. Koncern stracił najbardziej lukratywne rynki państw Unii Europejskiej a jego zyski stopniały w ubiegłym roku o ponad 41 proc.