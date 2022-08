Morawiecki: gazociąg miedzy Polską a Słowacją wzmacnia bezpieczeństwo miedzy naszymi krajami

Gazociąg miedzy Polską a Słowacją, który uruchamiamy, jest dowodem, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo między naszymi krajami – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki w Strachocinie na Podkarpaciu.

W piątek w Strachocinie odbyła się uroczystość uruchomienia połączenia gazowego Polska-Słowacja.

"Gazociąg miedzy Polską a Słowacją jest dowodem, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo między naszymi krajami. To także inwestycja Trójmorza, państw Europy centralnej, które w ten sposób konstruują swoje bezpieczeństwo" - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Podziękował premierowi Słowacji Eduardowi Hegerowi za osobiste zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa opartą o system północ-południe, a nie wschód-zachód i uzależnienie od Rosji".

- Otwarcie nowych połączeń gazowych to uniknięcie dalszej perspektywy szantażu gazowego ze strony Kremla. Dlatego przyjaźń polsko-słowacka, przyjaźń w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest tak ważnym wymiarem współpracy północ-południe, która uzupełnia współpracę wschód-zachód - stwierdził szef polskiego rządu.

Zauważył, że Polska razem ze Słowacją jest "dostarczycielem bezpieczeństwa" także dla partnerów zachodnich. "To też ważne, bo chcemy by Unia Europejska jako całość, także ze wsparciem Polski była bezpieczna gazowo. Dzisiaj to bezpieczeństwo się materializuje" - podkreślił Morawiecki.

Interkonektor Polska-Słowacja to dwukierunkowy gazociąg wysokiego ciśnienia łączący gazowy węzeł krajowego systemu w Strachocinie na Podkarpaciu ze słowackim węzłem Velke Kapuszany przy granicy z Ukrainą. Przebiega tamtędy gazociąg "Braterstwo" - jedna z tras eksportu rosyjskiego gazu na zachód, przez Ukrainę.

Interkonektor Polska-Słowacja liczy 61 km po stronie polskiej oraz 106 km po stronie słowackiej. Po stronie polskiej inwestorem był operator przesyłowy gazu Gaz-System, po słowackiej - tamtejszy operator Eustream. Interkonektor ma mieć maksymalną przepustowość do 4,7 mld m sześc. gazu rocznie w stronę Słowacji lub 5,7 mld m sześc. w stronę Polski.