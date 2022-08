Morawiecki nie wyklucza interwencji na rynku gazu

Już dziś przyjmujemy ewentualną konieczność dalszego wsparcia rynku gazu dla naszych obywateli - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany we wtorek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu o perspektywy dla taryf na gaz na rok 2023.

Pytany o możliwość utrzymania niższych taryf na gaz w 2023 r. Mateusz Morawiecki stwierdził, że rząd będzie reagował na bieżąco.

- Nie wiemy do końca, co będzie się działo na rynku gazu i dlatego potrzebne są bufory szybkiego reagowania. Już dziś przyjmujemy ewentualną konieczność dalszego wsparcia rynku gazu dla naszych obywateli - stwierdził.

Ogromne koszty

Jak zaznaczył Morawiecki, "już dziś ponosimy ogromne koszty", ponieważ rachunki za gaz obywateli byłyby wielokrotnie wyższe, gdyby nie państwowe dopłaty.

- Kryzys nie może być usprawiedliwieniem niepodejmowania żadnych działań. My takiej filozofii nie przyjmujemy. Robimy wszystko, aby strona dochodowa była we właściwym stanie, aby móc zapewnić odpowiednie wydatki na trudne czasy - stwierdził szef rządu na konferencji prasowej.

Zgodnie z ustawą o ochronie odbiorców gazu, zatwierdzane przez prezesa URE taryfy na gaz na rok 2022 zostały zamrożone na poziomie z 2021 r. W zamian za sprzedaż gazu po regulowanej cenie sprzedawcy dostają od państwa rekompensaty. Największy sprzedawca detaliczny PGNiG OD dostał do końca lipca ponad 5,3 mld zł.

Plany oszczędnościowe

Pytany o plany oszczędnościowe energii, uchwalane w krajach Europy Zachodnie Morawiecki stwierdził, że poszczególne sektory w Polsce przystosowują się już do sytuacji, co widać chociażby po prognozowanym na ten rok spadku zużycia gazu.

- W zeszłym roku to było ok. 20 mld m sześc., w tym roku to będzie poniżej 18 mld m sześc. - stwierdził premier, dodając, że mamy znaczący spadek zużycia gazu przy utrzymującym się wzroście gospodarczym.

- Wyciągam wnioski, że poszczególne branże już wdrażają oszczędności, które staramy się wspierać. Administracja także wdraża plany efektywnościowe - zapewnił Mateusz Morawiecki.