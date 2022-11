Mozambik rozpoczął eksport LNG do europejskich odbiorców

Włoski koncern paliwowo-energetyczny Eni rozpoczął eksport skroplonego gazu pozyskiwanego z podmorskich złóż na szelfie Oceanu Indyjskiego należącym do Mozambiku. Transportu z LNG trafią do Europy.

Po kilku latach przygotowań włoski koncern paliwowo-energetyczny Eni rozpoczął eksploatację podmorskich złóż gazu ziemnego. To złoża zlokalizowane kilka kilometrów od wybrzeża Mozambiku.

- Oceniam to jako znaczący krok w strategii firmy polegający na zróżnicowaniu miejsc wydobycia i kierunków dostaw do Europy. To jest szczególnie ważne teraz gdy po wybuchu wojny na Ukrainie dostaw z Rosji zostały znacząco ograniczone - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor generalny Eni Claudio Descalzi.

Przygotowując wydobycie założono, że nie będzie budowana podmorska infrastruktura przesyłania gazu na ląd natomiast zacumowano jednostkę Coral Sur do skraplania gazu i załadunku LNG na statki. To rozwiązanie związane jest także z bezpieczeństwem eksploatacji. W Mozambiku, już w 2010 r., odkryto największe złoża gazu ziemnego w Afryce na południe od Sahary.

Ich eksploatacja jest jednak bardzo utrudniona ze względu na trwający od kilku lat konflikt zbrojny między lokalnymi dżihadystami i regularną armią mozambicką wspieraną prze oddziały z państw sąsiedzkich. Między innymi z tego powodu zawieszony jest ogromny projekt o wartości 16,4 miliardów euro, który miał realizować TotalEnergies. Również ExxonMobil porzucił plany wydobywcze.

Dlatego słowa, które wypowiedział prezydent Mozambiku Felipe Nyusi zachęcające zagraniczne koncerny do inwestycji w wydobycie węglowodorów nie mogą być traktowana jako prawdziwa zachęta do wykładania miliardów euro.

Jednostka skraplająca będzie rocznie produkowała 3,4 miliona ton LNG, który w całości został już zakontraktowany przez BP z przeznaczeniem na zaopatrzenie europejskich odbiorców.