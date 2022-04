MSZ: przed nami eskalacja działań wojennych w Ukrainie

Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, w „Rządowej ławie” przewiduje, że najbliższe tygodnie to eskalacja działań wojennych w Ukrainie, a zwłaszcza w jej wschodniej części. Jego zdaniem nadeszła już pora na poważne rozmowy o odbudowie zrujnowanej gospodarki tego kraju.

– Serbia historycznie, jako państwo, starała się utrzymywać intensywne relacje z Moskwą. Serbia jednak nie jest członkiem NATO i Unii Europejskiej. Wyraża jednak aspiracje do takiej integracji. Na pewno utrzymywanie jakiegoś głębokiego prorosyjskiego kursu w tych aspiracjach nie pomoże – wyjaśnia Przydacz.Według cząstkowych wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech zwycięstwo odniósł rządzący konserwatywny Fidesz Viktora Orbana.– Będziemy oczekiwać, żeby nasi partnerzy węgierscy utrzymywali wspólną politykę opartą o zasadę jedności i solidarności. Wierzę głęboko, że po kampanii wyborczej, która nie pomagała we współpracy (jeśli chodzi o politykę wschodnią), nadejdzie okres bardziej konstruktywnej współpracy. Trzeba mieć świadomość, że Węgry prowadzą inną politykę wschodnią i inaczej spoglądają na politykę bezpieczeństwa niż Polska. Tutaj, w zasadniczych ocenach, się po prostu różnimy – mówi polski wiceminister.A co z wyborami we Francji, które odbędą się za tydzień?Tu wcale nie jest takie pewne zwycięstwo prezydenta Macrona. Spore szanse ma Marine Le Pen, przewodnicząca Frontu Narodowego.– Być może te niekończące się telefony z Paryża do Moskwy się skończą. To, jaki będzie wynik wyborów, zależy jednak od Francuzów. My natomiast będziemy starali się przekonywać – i to bez względu, kto wygra te wybory – do jasnej i spójnej polityki w ramach Unii Europejskiej i NATO – podkreśla Marcin Przydacz.