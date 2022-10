Muzeum Gazownictwa najlepszym produktem turystycznym Opolszczyzny

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie otrzymało nagrodę i certyfikat dla Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Opolskiego 2022. Nagrodę w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa – mecenasa muzeum odebrał kustosz Wojciech Kalfas.

W Kamieniu Śląskim (woj. opolskie) odbyło się ogłoszenie wyników 13. edycji konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego – Certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jest to cenne regionalne wyróżnienie nadawane przez kapitułę składającą się z przedstawicieli organizatorów turystyki, mediów oraz środowiska naukowego.

W tym roku jednym z laureatów konkursu jest Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, które zostało docenione nie tylko za niepowtarzalną w skali kraju ekspozycję dotyczącą gazownictwa klasycznego, ale również atrakcyjną bazę noclegową, co czyni muzeum pełnowartościowym produktem turystycznym. Certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej to potwierdzenie rzetelnego i profesjonalnego podejścia muzeum do obsługi turysty i promocji regionu.

Warto nadmienić, że to nie pierwsze takie wyróżnienie. Poprzednio paczkowskie muzeum otrzymało certyfikat OROT-u w 2014 roku.