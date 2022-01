Na europejskim rynku gazu padają kolejne rekordy

Stan zapasów europejskich podziemnych magazynów gazu zmalał właśnie poniżej 50 proc. W piątek 14 stycznia, według danych Gas Infrastructure Europe, wyniósł tylko 49,33 proc. Sytuację na rynku stabilizują masowe dostawy LNG. Pod tym względem wszystko wskazuje na to, że styczeń 2022 roku będzie najlepszym miesiącem w historii.

Płynie LNG na nienotowaną skalę

Rosja czeka

Sytuację na europejskim rynku pomimo pustoszejących magazynów stabilizują dostawy LNG.Przepływ gazu z terminali LNG do systemu przesyłowego Europy w pierwszej dekadzie stycznia obecnego roku był aż 2,4 razy większy w porównaniu ze styczniem 2021 roku.Analitycy są zgodni, że wszystko wskazuje, iż tegoroczny styczeń będzie rekordowym w historii i pobije wynik z listopada 2019 roku. Wówczas wszystkie europejskie terminale przyjęły gaz o objętości po regazyfikacji wynoszącej 9,1 mld m sześc.W styczniu 2022 musiałoby dojść do katastrofy, aby ten wynik nie został pobity. Analitycy szacują, że do Europy może trafić LNG, które po regazyfikacji będzie miało objętość nawet kilkunastu miliardów m sześc.Specjaliści zastanawiają się, jak na obecny rozwój sytuacji zareaguje Rosja. Moskwa dotychczas ograniczała dostawy gazu do kontraktowych minimum. W ten sposób chciała osiągnąć trzy główne cele. Po pierwsze - i to jej się udało - dobrze zarobić na surowcu. Średnioroczna cena sprzedawanego przez Rosjan gazu we wszystkich rodzajach transakcji osiągnęła w ubiegłym roku ponad 500 dol. za tys. m sześc. Sam Gazprom spodziewał się kwoty około dwa razy niższej.Drugim celem było stałe wywieranie presji na kraje Unii Europejskiej, by uruchomiony został gazociąg Nord Stream 2. Rosjanie fałszywie argumentowali, że jego uruchomienie pozwoli Unii Europejskiej na bezpieczne i wystarczające dostawy gazu.Moskwa nie brała pod uwagę argumentów, że w niewielkim stopniu wypełnione lub wręcz puste stoją gazociągi na Ukrainie i idącą przez Polskę część Jamału.Trzecim celem była presja na europejskich odbiorców gazu, by ci podpisywali z Gazpromem długoterminowe kontrakty na odbiór rosyjskiego surowca. Pozwoliłoby to Rosji „zacementować” europejski rynek gazu i w praktyce rządzić nim.Mimo tych działań, obecnie sytuacja na rynku stabilizuje się. To, jak dalej będzie się rozwijała, zależeć będzie od aury - czym cieplejsza, tym sytuacja szybciej będzie ulegała poprawie.Drugim czynnikiem jest produkcja energii z OZE. Czym więcej - tym sytuacja także będzie stabilniejsza. Według danych stowarzyszenia WindEurope w ciągu pierwszych trzech dni obecnego tygodnia udział produkcji wiatrowej w wytwarzaniu energii elektrycznej w Europie spadł do 13 proc. z 19 proc. w zeszłym tygodniu (3-9 stycznia).