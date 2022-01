Na liczniku gazoportu już 150 transportów LNG

Do terminala gazowego w Świnoujściu dotarła już 150 dostawa skroplonego gazu ziemnego. Ładunek przypłynął na pokładzie metanowca Ennergy Innovator. Od początku funkcjonowania gazoportu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sprowadziło do Polski drogą morską już ok. 17 mld m szesc. gazu ziemnego.