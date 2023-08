Na rynku gazu Rosja strzeliła sobie w stopę. Europa i tak ma pełne magazyny

Choć spotowe ceny gazu osiągnęły w Europie najwyższy od dwóch miesięcy poziom, to surowca nie brakuje, a sytuacja jest bardzo dobra. Tylko kataklizm mógłby spowodować, ze nadchodzącej zimy Unia będzie miała problemy z „błękitnym” paliwem.

Europejskie magazyny gazu są niemal gotowe na zimę.

Ceny surowca są stabilne, a jego rynek spokojny. Nadchodząca zima dla gazowników powinna być dość spokojna.

Europa nauczyła się bowiem radzić bez gazu z Rosji. Decyzja Moskwy o wstrzymaniu dostaw surowca do Europy, jak okazało się, najbardziej uderzyła w samą Rosję.

Za tysiąc metrów sześciennych gazu trzeba obecnie zapłacić na holenderskiej giełdzie TTF około 450 dol. To mniej niż przed rokiem. Według wielu ekspertów poniedziałkowy skok cen to po prostu odreagowanie za weekendowy spadek popytu. Sytuacja na rynku gazu jest bowiem wyjątkowo jak na obecna porę roku stabilna.

Magazyny gazu niemal pękają w szwach, gotowe na sezon

Zwykle końcówka lata to okres wzmożonego wpompowywania gazu do podziemnych magazynów surowca. Obecnie co skrzętnie podkreśla rosyjski Gazprom tempo uzupełniania zapasów jest najniższe od wielu lat. Jednak Rosjanie nie raczą przy tym oddać, że obecny stopień wypełnienia magazynów to ponad 91,5 proc. To aż o 13 punktów procentowych więcej niż średnia z pięciu ostatnich lat na 21 sierpnia.

Po prostu magazyny gazu są wypełnione w stopniu nienotowanym od wielu lat. Co więcej, wieloletnia praktyka pokazuje, że zapełnianie magazynów trwa zwykle do połowy października. To dopiero wówczas netto zaczynamy uszczuplać zapasy. Pozostało więc wciąż około 6-7 tygodni, gdy zapasy gazu w magazynach będą rosły.

Czy uda się pobić rekordowy stopień wypełnienia wynoszący około 98,5 proc? Trudno powiedzieć, należy bowiem pamiętać, że remonty i rozbudowy instalacji w praktyce zmniejszają dostępne pojemności magazynowe.

Analitycy z Kyos - firmy monitorującej rynek - podkreślają, że nawet te kraje, które z różnych powodów w ubiegłym roku miały problem z zapasami, w obecnym radzą sobie bardzo dobrze. I tak np. Bułgaria odcięta od dostaw Gazpromu ma wypełnione obecnie magazyny gazu w 92,3 proc. Tymczasem rok temu były one pełne tylko w nieco ponad 57 proc.

Podobnie jest także z Austrią, w której stopień wypełnienia magazynów jest aż o 20 punktów procentowych wyższy niż przed rokiem.

Także Polska ma magazyny lepiej wypełnione niż przed rokiem – w 93,8 proc. Warto jednak dodać, że to tylko o nieco ponad 3 p.p. więcej niż przed dwunastoma miesiącami. Nasz kraj od lat należy bowiem do prymusów pod względem dbałości o zabezpieczenia przed sezonem grzewczym zapasów gazu.

Co ciekawe, niemal taki sam stopień wypełnienia mają niemieckie magazyny gazu (dokładnie 93,4 proc.). To aż o 8 p.p. więcej niż przed rokiem. Berlinowi jak widać opłacało się odebrać spod władania Gazpromowi części magazynów, które pod zarządem Rosjan były puste.

Stabilizacja w Europie uspokaja światowy rynek gazu ziemnego

Bardzo dobre wieści, jakie płyną z europejskiego rynku gazu, mają zarazem dobry (dla odbiorców) wpływ na światowy rynek surowca.

Zwłaszcza że duże zapasy gazu zahamowały przywóz surowca droga morską. W lipcu europejskie terminale LNG pracowały ze średnią przepustowością na poziomie 56 proc., a od początku sierpnia wykorzystanie mocy rozładunkowych wynosiło jedynie 48 proc. Wiele wskazuje, że w ujęciu dziennym sierpniowy import LNG może być najniższy od 2021 roku.

W lipcu europejskie terminale LNG pracowały ze średnią przepustowością na poziomie 56 proc., od początku sierpnia załadunek wynosił jedynie 48 proc. W ujęciu dziennym sierpniowy import LNG może być najniższy od 2021 roku.

Co skrzętnie podkreślają analitycy, wszystko to wpływa na stosunkowo niewielką różnicę w cenie LNG oferowanego dla Europy i rynku azjatyckiego. Październikowe kontrakty terminowe na JKM Platts (od Japan Korea Marker - odzwierciedla rynkową wartość ładunku wysyłanego do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) są notowane na poziomie 498 dolarów; kontrakty terminowe na LNG dostarczane do Europy Północno-Zachodniej (LNG North West Europe Marker) – 465 dolarów.

To co może martwić i spowodować wzrost cen surowca, to wydarzenia w Australii. Już 2 września może się tam rozpocząć na tle płacowym strajk pracowników branży LNG. Co prawda częściowo ryzyko eskalacji sporu jest już obecnie wliczone w ceny LNG, to strajk negatywnie wpłynąłby z punktu widzenia klientów na ceny surowca od innych dostawców.

Zdaniem specjalistów wiele wskazuje, że ryzyko niedoborów gazu w nadchodzącym okresie grzewczym będzie znacznie niższe niż przed rokiem. Europa nauczyła się bowiem radzić bez gazu z Rosji. Decyzja Moskwy o wstrzymaniu dostaw surowca do Europy, jak okazało się, najbardziej uderzyła w samą Rosję.