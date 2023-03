Nadchodzi zakaz montażu pieców gazowych w domach

Od 2030 roku zakazane ma być ogrzewanie gazem nowych budynków mieszkalnych. Ograniczenia dotkną też montowanie nowych pieców gazowych w istniejących domach. Odpowiedni projekt nowelizacji unijnej dyrektywy budynkowej trafił już pod obrady Parlamentu Europejskiego.

Unijna propozycja przewiduje, że wszystkie nowe budynki będą musiały być wyposażone w panele fotowoltaiczne. W przypadku budynków mieszkalnych miałoby to obowiązywać od 2030 r.

Od 2030 r. wszystkie nowe budynki mieszkalne mają być zeroemisyjne, co w praktyce wyklucza montaż pieców gazowych. Bardzo ograniczona byłaby też możliwość montowania pieca na gaz w istniejącym już wcześniej budynku.

Projekt nowelizacji unijnej dyrektywy budynkowej trafił już 13 marca pod obrady Parlamentu Europejskiego. Europarlament ma podjąć decyzję co do ostatecznego jej kształtu w I połowie 2023 roku.

Zmiany, które przynosi projekt nowelizacji unijnej dyrektywy budynkowej (EPBD - Energy Performance of Building Directive) dokładnie przeanalizował raport przygotowany przez think-tank Instytut Reform oraz Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Co ciekawe, w związku z wojną na Ukrainie i spowodowanym nią kryzysem energetycznym nowelizacja dyrektywy ma iść dużo dalej niż wcześniej planowano.

W maju 2022 roku z powodu kryzysu energetycznego Komisja Europejska ogłosiła tzw. Pakiet REPowerEU. Przewiduje on narzędzia i mechanizmy, które miałyby pozwolić na znaczne ograniczenie uzależnienie krajów Unii Europejskiej od importu surowców energetycznych, szczególnie gazu. Rozwiązania te mają być też podstawą zmian w unijnej dyrektywie budynkowej (EPBD).

„W związku z tym zaproponowano istotne zaostrzenie wymagań dyrektywy EPDB przy okazji jej nowelizacji” - czytamy w raporcie Instytutu Reform i PORT PC.

Co istotne, propozycje zmian w dyrektywie budynkowej zawarte w planie REPowerEU są bardziej ambitne, niż wcześniej przewidywano (wobec planowanej nowelizacji tej dyrektywy).

Ostateczną formę zmian w dyrektywie EPDB mamy poznać jeszcze w I połowie 2023 roku po głosowaniach w Europarlamencie.

Zanosi się na obowiązek montowania paneli fotowoltaicznych i zakazanie dofinansowania dla pieców na paliwa kopalne

Jakie najważniejsze zmiany przewiduje projekt nowelizacji unijnej dyrektywy budynkowej? Po pierwsze ma być wprowadzony obowiązek montowania paneli fotowoltaicznych - od 2029 r. dla wszystkich nowych budynków mieszkalnych, do końca 2026 r. - dla wszystkich nowych budynków publicznych i komercyjnych (biurowców, hoteli, galerii handlowych, magazynów itd.) o powierzchni powyżej 250 mkw., a od 2027 r. - dla wszystkich, nowych i istniejących budynków publicznych i komercyjnych o powierzchni powyżej 250 mkw. Rada UE wnioskuje, by ten metraż zwiększyć do 400 mkw.

Po drugie od 2027 r. (a według propozycji Rady UE już od 2025 r.) państwa członkowskie UE nie mogłyby udzielać żadnych zachęt finansowych - dotacji, ulg podatkowych itp. - do instalowania pieców na paliwa kopalne, w tym na gaz (wyjątek mają stanowić kotły, które „przed 2027 r. zostaną wybrane do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności”.

Tak zapis oznaczałby m.in., że w prowadzonym w Polsce rządowym programie „Czyste Powietrze” nie można byłoby uzyskać dotacji do wymiany kopciucha na nowy piec gazowy, olejowy czy na pelet.

Nowe budynki mają być zupełnie wolne od pieców na paliwa kopalne

Ale najpoważniejszą zmianą byłoby jednak coś innego. Projekt nowelizacji dyrektywy budynkowej przewiduje bowiem, że od 2027 r. wszystkie nowe budynki publiczne, a od 2030 r. wszystkie pozostałe nowo wznoszone budynki (w tym mieszkalne) musiałyby być zeroemisyjne. To oznacza, że nie będą mogły, ogrzewając się czy podgrzewając wodę użytkową, w ogóle emitować dwutlenku węgla. Czyli wykluczone zostaną w nich nawet piece gazowe, nie wspominając o węglowych, olejowych czy na pelet.

To jednak nie wszystko, bo podobne ograniczenia dotkną też montowania pieców na paliwa kopalne w istniejących budynkach mieszkalnych, bo i one mają docelowo czerpać ciepło oraz prąd głównie z odnawialnych źródeł energii.

„Obecnie trwają konsultacje dotyczące zmian w rozporządzeniach wykonawczych ekoprojektu i etykietowania energetycznego - obejmującego wszystkie urządzenia zużywające energię, w tym urządzenia grzewcze centralnego ogrzewania wodnego” - wskazuje raport Instytutu Reform i PORT PC. „Z dotychczasowych zapowiedzi oraz obranego kierunku prac jednoznacznie wynika, że w efekcie rewizji tych aktów prawnych kotły i inne „samodzielne” urządzenia grzewcze spalające paliwa kopalne (gaz, olej, węgiel) otrzymają najniższe klasy efektywności energetycznej, a 2029 r. będzie datą zakończenia wprowadzania ich do obrotu w krajach UE”.

Autorzy raportu zastrzegają, że nie oznacza to całkowitego wycofania ze sprzedaży pieców na paliwa kopalne, w tym pieców gazowych. „Ich sprzedaż będzie dalej możliwa w ramach kompleksowych rozwiązań hybrydowych z pompami ciepła, zawierających jako szczytowe źródło kocioł gazowy, elektryczny (grzałka) lub olejowy, przy spełnieniu warunku minimalnej efektywności energetycznej” - piszą eksperci Instytutu Reform i PORT PC.

Innymi słowy piec gazowy będzie można kupić tylko jako część systemu grzewczego i będzie on tylko mógł być uzupełnieniem tego systemu, a nie podstawowym źródłem ciepła.

Każdy dom będzie musiał zdobyć odpowiednią "klasę energetyczną"

Warto też wiedzieć, że projekt nowelizacji dyrektywy budynkowej zakłada wprowadzenie „minimalnych norm charakterystyki energetycznej budynków”. Do 2027 r. wszystkie budynki niemieszkalne i publiczne musiałyby uzyskać co najmniej klasę energetyczną F (w skali od G do A), a do 2030 r. musiałyby one uzyskać co najmniej klasę energetyczną E. Zaś do 2030 r. wszystkie budynki mieszkalne musiałyby uzyskać co najmniej klasę energetyczną F (w skali od G do A), a do 2033 r. musiałyby one uzyskać co najmniej klasę energetyczną E.

Jak wskazują autorzy raportu Instytutu Reform i PORT PC, wprowadzenie takich zapisów będzie oznaczać „ogromną falę renowacji energetycznej budynków w najbliższych latach”. Dodają, że „państwa członkowskie miałyby obowiązek wspierać przestrzeganie przepisów w tym zakresie, m.in. poprzez zapewnienie odpowiednich środków finansowych na renowacje posiadaczom budynków, w szczególności gospodarstwom domowym znajdującym się w trudnej sytuacji”.