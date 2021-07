Naftohaz będzie się domagać nałożenia sankcji na operatora Nord Stream 2

Ukraina będzie się domagać nałożenia sankcji na operatora Nord Stream 2 - oświadczył szef ukraińskiego koncernu Natfohaz Jurij Witrenko, cytowany w piątek przez jego biuro prasowe.

"Uważnie przeczytaliśmy wspólne oświadczenie amerykańskiej administracji i niemieckiego rządu. Widzimy, że te problemy i wyzwania, które są przed Ukrainą przede wszystkim w kwestii bezpieczeństwa, pozostają, przynajmniej na razie, bez odpowiedzi" - oświadczył Witrenko podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie.

"Dlatego nadal wyjaśniamy, że dopóki Rosja, (Władimir) Putin wykorzystuje gaz jako geopolityczną broń, dopóty amerykańskie sankcje bez wyjątków mają być zastosowane zwłaszcza w odniesieniu do Nord Stream AG i innych kluczowych uczestników tego projektu" - dodał.

Istnieją instrumenty, które mogą powstrzymać NS2 - wskazał. "By ten gazociąg działał, musi być operator - ma być certyfikowany według europejskich zasad. Później europejskie firmy zamawiają moce u tego operatora i mogą otrzymywać gaz przez gazociąg. Więc jeśli operator gazociągu będzie pod sankcjami - jeszcze raz podkreślam, 100 proc. Nord Stream AG należy do Gazpromu, więc całkowicie normalne jest nakładanie sankcji na takiego operatora, który faktycznie jest geopolityczną bronią w rękach Rosji - jeśli będą nałożone sankcje na tego operatora, europejskie firmy nie będą zamawiać mocy (...)" - podkreślił.

Poinformował też, że ostatnie rozmowy świadczą o znacznym wsparciu stanowiska Ukrainy wśród amerykańskich senatorów i kongresmenów.

"Podzielają nasze zaniepokojenie co do tego, że ten projekt jest prawdziwym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Ukrainy (...), co do tego, że ten projekt przynosi korupcję do Europy, dzieli Europę" - kontynuował. To z kolei stanowi zagrożenie dla całego światowego porządku - ocenił.

Według niego amerykańscy senatorowie i kongresmeni są gotowi, by wspierać Ukrainę na jej drodze walki z tym projektem.

Kwestia zagrożeń, które niesie za sobą uruchomienie NS2, będzie omawiana podczas sierpniowej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu - poinformował.