Naftoserwis zbadał stan techniczny gazociągu w Czechach

Spółka Naftoserwis z Grupy PERN przeprowadziła w Czechach inspekcję dwóch odcinków gazociągu relacji Obratan – Ceske Budejovice należącego do E.ON. Badanie stanu magistrali wykonano tłokiem wykorzystującym technologię ultradźwięków, który jest autorskim rozwiązaniem Naftoserwis.

Jak poinformował Zbigniew Baranowski z biura prasowego PERN, Naftoserwis wykonał w Czechach inspekcje dwóch 6-kilometrowych odcinków gazociągu relacji Obratan - Ceske Budejovice, który należy do E.ON.

Wyjaśnił, iż prace zostały zrealizowane w lipcu i w sierpniu wspólnie z CEPS, czeską firmą świadczącą usługi serwisowe w zakresie systemów rurociągowych służących do przesyłu gazów, ropy, produktów ropopochodnych oraz substancji chemicznych.

W ramach tego projektu Naftoserwis przeprowadził weryfikację geometrii wewnętrznej oraz ocenę stanu technicznego rurociągów tłokiem inteligentnym wykorzystującym technologię ultradźwięków - ultrasonic metal loss inspection. Te autorskie urządzenia zostały zaprojektowane i wykonane przez doświadczony zespół inżynierów Naftoserwis - zaznaczył Baranowski.

Podkreślił, iż "specyfiką projektu było wykorzystanie powietrza jako medium podczas inspekcji tłokiem do pomiaru geometrii wewnętrznej oraz wody jako medium podczas przejazdu tłokiem ultradźwiękowym".



- Wyzwaniem technicznym z kolei było wykorzystanie kompresorów dużej wydajności - dodał Baranowski.

Naftoserwis specjalizuje się m.in. w badaniu stanu technicznego rurociągów, w tym ropy naftowej, paliw i gazu przy wykorzystaniu tłoków diagnostycznych, które przemieszczają się wewnątrz magistrali, dostarczając kompleksowych danych np. o grubości ich ścianek czy korozji. W 2019 r. spółka wprowadziła do swej oferty wykrywanie pęknięć rurociągów za pomocą inteligentnych tłoków ultradźwiękowych, a także czyszczenia zbiorników na ropę naftową - wcześniej spółka świadczyła usługi czyszczenia jedynie zbiorników na paliwa.

W lutym PERN informował, iż Naftoserwis oraz amerykańska firma Q-Inline zakończyły badania stanu rurociągów paliwowych na Tajwanie - były to pierwsze takie prace polskiej firmy z wykorzystaniem tłoków inteligentnych obejmujące magistrale należące do CPC Corporation Taiwan. W maju Naftoserwis przeprowadził dla Grupy Lotos diagnostykę rurociągu paliwowego o długości 9 km. Jak podawał wówczas PERN, Grupa Lotos wybrała w postępowaniu przetargowym ofertę Naftoserwis na badanie kolejnego odcinka swej magistrali, liczącego także 9 km.

Wcześniej spółka z Grupy PERN przeprowadzała badania rurociągów m.in. na terenie Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów, dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador.

W 2019 r. Naftoserwis został członkiem Pigging Products and Services Association (PPSA), międzynarodowej organizacji branżowej, zajmującej się diagnostyką rurociągów, która powstała w 1990 r. i obecnie zrzesza ponad 120 członków z ponad 20 krajów. PPSA organizuje m.in. konferencje, seminaria i szkolenia, dostarczając aktualne informacje na temat najnowszych technologii i usług dla operatorów rurociągów i podmiotów powiązanych z tą branżą.

PERN, do którego grupy kapitałowej należy Naftoserwis, to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.