Najbardziej wysunięte za zachód miasto Rosji w końcu będzie miało gaz

Najbardziej wysunięte na zachód miasto Rosji - Bałtyjsk - otrzyma połączenie z rosyjską siecią gazową - poinformował gubernator obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow. Wieloletnie opóźnienie było spowodowane m.in. zagubieniem dokumentacji projektowej.

Bałtyjsk (w języku polskim Piława) to liczące 33 tys. mieszkańców miasto na Mierzei Wiślanej. Władze miasta od lat apelowały o przyłączenie do sieci gazowej. Pomimo że potrzebna do tego infrastruktura funkcjonuje w pobliskim Kaliningradzie, gaz do Bałtyjska nie docierał.

Problem z gazociągiem miał zostać rozwiązany w 2015 roku. Rurociąg został wybudowany prawie w całości, ale nie został oddany do użytku. Na przeszkodzie stanęła dymisja dwóch wiceministrów budownictwa regionu i szefa administracji Bałtyjska.

Gdy nowi urzędnicy rozpoczęli pracę, okazało się, że zaginęła dokumentacja projektowa gazociągu. Uniemożliwiło to dodanie gazociągu do użytkowania. Aby było to możliwe konieczne stało się zbadanie stanu technicznego gazociągu. Przed kilka lata trwały spory, kto i za ile je wykona. Ostatecznie zrobił je Gazprom. Otworzyło to drogę do dokończenia inwestycji.

Wstępnie inwestycja miała kosztować około 1,1 mld rubli (71 mln zł według cen dzisiejszych), w praktyce mogła pochłonąć nawet dwa razy więcej.

Ciekawostką jest, że Rosja, będąc największym producentem gazu na świecie, wciąż nie jest w stanie dostarczyć surowca do około połowy swoich mieszkańców.