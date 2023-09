Najpierw strajk, później awaria. Amerykański gigant ma poważne problemy w Australii

Przez cztery dni z ograniczoną mocą prowadziła produkcję LNG fabryka skroplonego gazu Wheatstone LNG. Zakład Chevrona musiał zmniejszyć produkcję o 25 proc. To kolejny problem po strajku, jaki dotyka to australijskie przedsięwzięcie amerykańskiego giganta.

- Chevron Australia potwierdza, że w nocy czasu polskiego wznowiono pełną produkcję w zakładzie gazowniczym Wheatstone po awarii, która miała miejsce 14 września – poinformował rzecznik Chevron.

Awaria instalacji zlokalizowanej w pobliżu miasta Onslow zmniejszyła produkcję zakładu o około 25 procent. Nie podano oficjalnie przyczyn awarii w zakładzie mogącym produkować rocznie około 8,9 mln ton LNG.

Wiadomość o usterce zbiegła się z ogłoszeniem przez organizację Offshore Alliance, do którego należy Związek Morski Australii i Pracowników Australijskich, całkowitego wstrzymania prac w zakładach Wheatstone i Gorgon. Na razie proces ten przebiega powoli, i jak dotychczas oba zakłady wysyłają ładunki LNG.

Co ciekawe według związkowców przyczyną awarii było wyłączenie jednej z turbin w zakładzie. Zdaniem działaczy było to następstwem zastąpienia doświadczonych pracowników zakładu, pracownikami kontraktowymi z innych instalacji (nie należącymi do związków i nie strajkującymi).

Firma Chevron zwróciła się niedawno do australijskiej Komisji ds. Uczciwej Pracy o pomoc w rozwiązaniu trwającego sporu ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników przy obu projektach LNG.

Sytuację w Australii monitorują analitycy gazowi na całym świecie. W przypadku przerwania dostaw LNG z obu zakładów, będzie to miało bowiem znaczący wpływ na sytuację, na rynku gazu ziemnego.