Najwięksi gracze kontrolują obecnie ponad połowę rynku handlu LNG

Gwałtownie rosnące ceny ładunków LNG praktycznie wyparły z rynku mniejszych handlowców koncentrując biznes w rękach kilku międzynarodowych graczu i dużych pośredników.

Dopiero w 2026 roku może pojawić się na rynku więcej skroplonego gazu.

Bez dostępu do kapitału mali gracze na rynku handlu LNG przestali się liczyć.

Walka o zapewnienie dostaw gazu jest grą geopolityczną, a nie rynkową.

W obecnej sytuacji LNG stał się jednym z najcenniejszych surowców rynkowych. Wstrzymanie dostaw gazu ziemnego do Europy przez Gazprom spowodowało, że zapotrzebowanie na skroplony gaz wzrosło do poziomów nigdy nie spotykanych. Kryzys gazowy sprawił, że nastąpiło utrwalenie monopolu największych graczy, którzy mają własny gaz, dysponują infrastrukturą i dostępem do wyspecjalizowanych jednostek. Co najważniejsze jednak mają nieograniczone możliwości korzystania z własnych funduszy i dostępu do kredytów bankowych.

Prognozy dotyczące zaopatrzenia w gaz i utrzymujące się wysokie ceny na pewno będą wyższe niż w minionych latach co oznacza w praktyce, że być może dopiero w 2026 roku, kiedy na rynku pojawi się więcej skroplonego gazu. To jest bardzo zła wiadomość zwłaszcza dla biedniejszych państw, takich jak Pakistan, Bangladesz, Indie, które wykorzystują gaz do produkcji energii elektrycznej.

Biedniejsze państwa mają utrudniony dostęp do gazu wykorzystywanego do produkcji energii

Od 2011 roku globalny rynek LNG zwiększył się ponad dwukrotnie co doprowadziło w naturalny sposób do pojawienia się dziesiątek nowych , mniejszych graczy na rynku zwłaszcza w Azji i w Europie. W ostatnich latach to właśnie drobni handlowcy, którzy realizowali dostawy w ramach spotowych odpowiadali za 20 procent dostaw LNG do Chin oraz kilku procent w Europie.

Gwałtowny wzrost cen ładunków LNG w ciągu ostatnich dwóch lat, średnio z około 15-20 milionów dolarów za dostawę do nawet 175-200 milionów dolarów obecnie doprowadził do prawdziwego trzęsienia ziemi na rynku. Problemem jest brak dostępu do kapitału. Krótkoterminowość i zmienność na rynku gazu zwiększa ryzyko dla traderów, a ruchy cen obecnie bardziej dyktuje geopolityka niż fundamenty ekonomiczne.

Niektórzy mniejsi gracze, którzy działali na Dalekim Wschodzie zwłaszcza w Singapurze i w Hongkongu mają obecnie uśpione biura, a chińscy i koreańscy gracze znacząco ograniczyli aktywność z powodu braku dostępności do kapitału.

Podczas wrześniowej konferencji Gastech w Mediolanie globalny szef LNG w światowej firmie handlującej surowcami energetycznymi w spółce Vitol Pablo Galante Escobar powiedział, że - LNG stałe się kolejny raz towarem dla bogatych-

Wzrost stóp procentowych oznacza wyższe koszty kredytu na zakup i transport gazu

Warunki handlu gazem są ekstremalnie trudne co oznacza, że tylko duże firmy o dobrze zróżnicowanym portfelu produkcyjnym oraz o dobrych bilansach czyli: Shell, BP, TotalEnergies, a także duże spółki pośredniczące w handlu, jak Vitol, Gunwor, Glencore i Trafigura.

Według ekspertów rynku obecnie transportowanych jest rocznie 400 milionów ton LNG. Shell i TotalEnergies mają łączny dostęp do 110 mln ton gazu, QatarEnergy ma w portfelu ponad 70 milionów ton, a BP 30 milionów. Jeśli do tego dodamy norweski Equinor to można powiedzieć, że najwięksi gracze kontrolują połowę międzynarodowego rynku.

Najwięksi gracze kontrolują obecnie ponad połowę rynku handlu LNG

Przy czym Shell i TotalEnergies mają tę przewagą, że od lat są aktywne na rynku amerykańskim i w ramach długoterminowych umów kupują gaz, który z z zyskiem odsprzedają klientom europejskim. Bywa, że surowiec zmienia właściciela jeszcze na morzu, zanim dopłynie do terminala i zostanie rozładowany.

Rosnące stopy procentowe podnoszą raty kredytów, wzrosły także opłaty na fracht i przepłynięcie przez Kanał Sueski, ale w obliczu wystąpienia niebezpieczeństwa deficytu zaopatrzenia w gaz handel LNG jest tym bardziej opłacalny. Pytanie jak długo to eldorado będzie trwać?