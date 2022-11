Naprawa ważnego dla Europy terminala LNG może się opóźnić

Amerykański zakład skraplania gazu Freeport LNG prawdopodobnie wznowi działalność z poślizgiem - donosi Bloomberg, powołując się na lokalne źródła. W czerwcu doszło tam do pożaru.

Według agencji spółka poinformowała odbiorców LNG o anulowaniu dostaw z zakładu zaplanowanych na listopad i grudzień ze względu na trwające remonty i konieczność uzyskania zgody regulacyjnej na wznowienie produkcji.

W sierpniu Freeport LNG ogłosił, że planuje przywrócić pełną działalność do połowy listopada.

Jednak w ostatnich dniach firma zaczęła mówić klientom, że jest to mało prawdopodobne. Jednocześnie spółka nie podaje nowych danych dotyczących planowanego terminu powrotu do pracy instalacji LNG.

Rzeczniczka Freeport LNG Heather Brown powiedziała agencji, że „trwają prace nad ponownym uruchomieniem produkcji” i że „praca ta obejmuje uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych”.

Proces uzyskiwania zgody organów regulacyjnych na wznowienie działalności może potrwać od jednego do dwóch tygodni - twierdzi firma konsultingowa Wood Mackenzie Ltd., która uważa, że ​​instalacja LNG nie powróci do eksploatacji do grudnia.

Pożar w zakładzie miał miejsce 8 czerwca. Z powodu nadciśnienia w rurociągu skroplonego gazu ziemnego doszło do wycieku i zapłonowi.

Wydajność instalacji Freeport LNG to 15 mln ton LNG rocznie.