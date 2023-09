Nasz pływający terminal gazowy budzi duże zainteresowanie w Europie. Są chętni na dostawy

- Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, inwestuje duże środki w moce pozwalające na odbiór skroplonego gazu. Uniezależnienie się od gazu przesyłanego wyłącznie rurociągami jest zakupem wolności - mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Gaz-Systemu Andrzej Kensbok.

- Nie jest wykluczone, że w Zatoce Gdańskiej będą działały dwa statki przyjmujące dostawy skroplonego gazu - zapowiada w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Gaz-Systemu Andrzej Kensbok.

- Odbiorcy w krajach sąsiednich będą mogli korzystać z pływającego gazoportu - dodaje.

- Uniezależnienie się od gazu przesyłanego wyłącznie rurociągami jest traktowane dziś jak zakup wolności - podkreśla wiceprezes Gaz-Systemu.

Polska zainwestowała ogromne środki w moce regazyfikacyjne, czy to jest już prawdziwa alternatywa dla dostaw gazociągami?

- Polska, podobnie jak inne państwa europejskie, inwestuje duże środki w moce regazyfikacyjne LNG, bo to obecnie naturalna alternatywa dla dostaw gazociągami, a jednocześnie pozwala na dalsze zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Terminale LNG naturalnie dają dostęp do nieograniczonych źródeł na całym świecie i pozytywnie wpływają na dywersyfikację kierunków dostaw.

Do tego zmienia się rynek, który dziś wymaga coraz większej elastyczności. Obecnie widzimy już dwa rynki, które w pewnym stopniu stały się niezależne. Mówię o dostawach gazu drogą morską oraz gazociągami.

Uniezależnienie się od gazu przesyłanego wyłącznie rurociągami jest traktowane dziś jak zakup wolności. Moce regazyfikacyjne w całej Unii Europejskiej całkowicie zmieniają optykę dotyczącą dostaw.

Zwiększenie zdolności regazyfikacyjnych ma głęboki sens biznesowy

Hiszpania czy Francja dzięki gazoportom chcą uzyskać 130-170 proc. pokrycia własnego zapotrzebowania na gaz, ale także zapewnić bezpieczeństwo sobie i sąsiadom. Dostrzegam głęboki sens w zwiększaniu mocy regazyfikacyjnych i budowaniu alternatywy wobec gazu dostarczanego tradycyjnymi gazociągami.

Kiedy będzie wiadomo, czy Gaz-System zdecyduje się na zlokalizowanie w Gdańsku drugiego statku do regazyfikacji LNG i jakie będzie on miał parametry techniczne?

- Jak wiadomo, w odniesieniu do pierwszego statku procedura Open Season (postępowanie, które ma na celu potwierdzenie zainteresowania uczestników rynku mocą regazyfikacji terminalu FSRU, poprzez złożenie wiążących długoterminowych zamówień na korzystanie z usług regazyfikacji - przyp. red.) zakończyła się podpisaniem przez nas 15-letniej umowy na świadczenie usług regazyfikacji.

Statek ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m sześc. paliwa gazowego rocznie. Ze swej strony tak zaplanowaliśmy pracę pierwszego FSRU, aby w ciągu roku możliwe było obsłużenie 58 zawinięć statków. To oczywiście wynika z wielu uwarunkowań, w tym zwłaszcza uwarunkowań portowych, intensywności ruchu statków na danym akwenie czy także od warunków pogodowych.

Na cały projekt patrzymy kompleksowo, więc - aby w maksymalny sposób usprawnić cały proces - w kontekście terminalu FSRU planowana jest także budowa nabrzeża, falochronu i oczywiście infrastruktury liniowej (podmorskiej i lądowej), która pozwoli na transport gazu na ląd i dalej do krajowego systemu przesyłowego.

Czechy, Słowacja i Węgry są zainteresowane zaopatrzeniem w gaz drogą morską

W przypadku pierwszego statku chcemy jeszcze - na przełomie września i października - podpisać z potencjalnymi dostawcami jednostki FSRU umowę przedwstępną, definiującą kluczowe warunki transakcji. Potem rozpoczęty zostanie proces uzgadniania umowy czarteru z wybranym dostawcą. Wybraliśmy taką właśnie formę jego użytkowania.

Odnośnie do drugiego statku, to mogę wskazać, że po stronie rynku jest duże zainteresowanie naszym projektem terminalu FSRU 2 oraz transportem gazu do krajów regionu Europy Środkowo- Wschodniej.

Przeprowadziliśmy badanie rynku, które wyraźnie potwierdziło zasadność naszych działań; w sierpniu zakończyliśmy konsultacje dokumentów regulujących procedurę Open Season dla FSRU 2. Ostatnio osobiście brałem udział w rozmowach w Czechach, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech.

Od 1 września trwa rejestracja podmiotów, chcących uzyskać dostęp do drugiego FSRU; już w październiku będziemy wiedzieli, ile ostatecznie rynek chce zarezerwować i czy kolejny statek zostanie biznesowo dobrze wykorzystany.

Jeśli zainteresowanie się potwierdzi, to jakie kroki podejmie w tej sprawie Gaz-System?

- Jeśli podpiszemy umowę na dostawę pierwszego statku FSRU w najbliższych tygodniach, to uruchomienie całej instalacji możliwe będzie zgodnie z założeniami, tj. od początku 2028 roku.

W sytuacji potwierdzonego zainteresowania zwiększeniem dostaw LNG i rezerwacją mocy także na drugiej jednostce FSRU niezwłocznie uruchomimy działania zmierzające do kontraktacji kolejnego statku, przy czym już mając za sobą dokładne rozpoznanie rynku i bezpośredni kontakt z potencjalnymi dostawcami. Dlatego zakładam, że możliwe będzie szybkie zamówienie także drugiej jednostki.

Moc drugiego statku FSRU będzie przystosowana do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 4,5 mld m sześc. paliwa gazowego rocznie i pozwoli na obsłużenie około 39 zawinięć rocznie. Dostawy z pierwszego i drugiego terminala FSRU - przy uwzględnieniu zdolności obu planowanych pływających jednostek FSRU - kształtować się będą na poziomie ok. 10,6 mld m sześc. paliwa gazowego rocznie.

Dwa statki w pływającym terminalu zapewnią ponad 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie

Funkcjonalnie będziemy chcieli wykorzystać efekt synergii i korzystać równolegle z dwóch terminali. To ważne w przypadku kumulacji dostaw, ale także procesów regazyfikacyjnych.

Zgodnie z przewidywaniami w kolejnych latach w Polsce zużycie gazu ziemnego będzie rosnąć, budowa terminala pływającego jest odpowiedzią na te wyzwania?

- Zbudowaliśmy uzasadnienie biznesowe dla pierwszej jednostki FSRU z wykorzystaniem klasycznego scenariusza analizy popytu. Pierwszą kwestią jest tu sumaryczne zużycie w skali roku, drugą - zużycie dobowe.

Zmienia się także funkcja gazu jako paliwa energetycznego. Kiedyś gaz płynął do odbiorców, a zużycie miało charakter statystyczny. Jednak teraz, mając na rynku kilkudziesięciu odbiorców, może dojść do nagłego skoku zapotrzebowania w energetyce, ciepłownictwie czy chemii.

Jako operator sieci przesyłowej musimy obsłużyć rynek w każdej sytuacji. Duża zmienność każe nam zatem odpowiadać na szczyty zapotrzebowania. Do tego zaś potrzebna jest zdolność do bilansowania.