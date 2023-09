Nasz północny sąsiad Litwa zmniejszył w pierwszej połowie roku import gazu o 1,1 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

- Import gazu na Litwę w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. wyniósł 18,8 TWh, czyli o 1,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – podała litewska Państwowa Rada Regulacji Energetyki.

Z tego wolumenu aż 12,3 TWh trafiło do pozostałych krajów UE, czyli o 30,8 proc. więcej niż przed rokiem. Litwa słała gaz m.in. gazociągiem GIPL do Polski. Wśród odbiorców gazu z Litwy (tam dociera do terminala LNG w Kłajpedzie), były również Łotwa i Estonia.

Co ciekawe w omawianym okresie litewski systemem przesyłowy, przetłoczył 30,6 TWh gazu (mniej o 5,3 proc.). Tranzyt spadł o 10 proc. – do 12 TWh.

W pierwszym półroczu w terminalu LNG w Kłajpedzie zregazyfikowano 16,4 TWh gazu (wzrost o 23,6 proc.). Zużycie gazu na Litwie w okresie styczeń-czerwiec spadło o 34,3 proc. - do 6,2 TWh.

Średnioważona cena gazu z importu za pierwsze półrocze spadła o 36,1 proc. – do 60,9 euro za MWh.