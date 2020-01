Nie tylko Baltic Pipe. Będzie więcej rur z gazem

Baltic Pipe to obecnie największa inwestycja, do jakiej przymierza się Gaz-System, ale nie jedyna. – Będziemy oddawać kilkaset kilometrów gazociągów rocznie – zapowiada prezes Gaz Systemu Tomasz Stępień, dodając, że spółka przymierza się do infrastruktury związanej z planowanym pływającym terminalem LNG w Zatoce Gdańskiej.

W trakcie prac są połączenia ze Słowacją i Litwą, interkonektor z Ukrainą czeka na decyzje strony ukraińskiej

Spólka pracuje nad infrastrukturą lądową do planowanego pływającego terminala LNG