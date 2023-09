Niebawem zakończy się budowa trzeciego zbiornika w Świnoujściu

W październiku tego roku powinien zostać do użytku trzeci zbiornik na gaz w Gazoporcie w Świnoujściu. Obecnie trwa procedura zamknięcia zbiornika, w którym docelowo można będzie przechowywać około 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu.

Gaz-System przekazał, że powoli kończą się prace związane zakończeniem budowy, wraz z niezbędną infrastrukturą trzeciego zbiornika na gaz, który poddany zostać rozprężeniu. Obecnie trwa zamykanie zbiornika, następnie rozpocznie się badanie szczelności.

Wiele wskazuje na to, że w październiku wszystko może się zakończyć. To pozwoli zwiększyć wolumen dostaw gazu z obecnych 6,5 miliarda metrów sześciennych rocznie do ponad 8 miliardów metrów sześciennych.

Poza tym zwiększy się możliwość przechowywania gazu i nie trzeba będzie go od razu tłoczyć do infrastruktury przesyłowej. Zapewni to elastyczność w pracy gazoportu.

- W październiku będzie zamykany trzeci zbiornik w Gazoporcie w Świnoujściu. Zwiększy to zdolności regazyfikacji z 6,5 miliarda metrów sześciennych do ponad 8 miliardów metrów sześciennych. Będzie także zbudowany drugi pirs, który pozwoli na przyjmowanie większej ilości gazowców z ładunkiem sprężonego gazu - powiedział prezes Gaz-Systemu Maciej Chludziński.

Orlen już zadeklarował, że dzięki tej inwestycji będzie sprzedawał więcej gazu, który będzie przeznaczony na potrzeby zaopatrzenia pływających na Bałtyku statków wyposażonych w silniki na gaz ziemny.