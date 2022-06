Niemcy będą racjonować zużycie gazu przez przemysł. Elektrownie węglowe wracają do łask

Rząd niemiecki podjął nadzwyczajne środki w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i odbiorców indywidualnych, w obliczu znaczącego ograniczenia dostaw rosyjskiego gazu ziemnego. Elektrownie wykorzystujące węgiel kamienny i brunatny mają pracować pełną parą. Natomiast firmy, które zobowiążą się zmniejszyć zużycie gazu, dostaną od państwa bony finansowe.

W połowie czerwca zapadły decyzje. Rząd niemiecki podjął pilne działania ograniczające zużycie gazu ziemnego w największej gospodarce Europy.

Globalnie liczy się każdy kilowat zaoszczędzonej energii elektrycznej.

Właściciele zbiorników na gaz muszą je zapełnić do grudnia tego roku surowcem, w przeciwnym razie grozi im wywłaszczenie.

Ogłoszone kilka dni temu decyzje Gazpromu o ograniczeniu dostaw gazu ziemnego do Niemiec przez gazociąg Nord Stream o 40 proc. spowodowały pojawienie się na rynku niedoborów w zaopatrzeniu.

Dodatkowo, jak podano w komunikacie, ze względu na problemy techniczne w ostatnich godzinach konieczne było cięcie dostaw o kolejne 33 procenty. Dla niemieckiej energetyki oznacza to wprost wyłączenie części bloków opalanych gazem i znaczące ograniczenie produkcji energii elektrycznej.

Sytuacja jest na tyle poważna, że opublikowany został oficjalny komunikat Ministerstwa Gospodarki i Klimatu Republiki Federalnej, w którym czytamy, że: "aby zmniejszyć zużycie gazu ziemnego, niezbędne jest drastyczne ograniczenie jego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej. Zamiast tego elektrownie na węgiel brunatny będą musiały pracować w dużo większym stopniu."

Minister gospodarki i klimatu Robert Habeck zapewnił, że większe wykorzystanie węgla jest oczywiście czasowe i wynika z nadzwyczajnej sytuacji ograniczenia dostaw gazu. Oznacza to jednak radykalną zmianę stanowiska w polityce rządu kanclerza Olafa Scholza.

Socjaldemokraci i rządowi koalicjanci - partia Zielonych stawiali za cel w ubiegłorocznej kampanii wyborczej pełne odejścia od węgla do 2030 r. W obecnej sytuacji wydaje się to prawie niemożliwe do zrealizowania. Jak wszyscy podkreślają tymczasowo klimat został złożony na ołtarzu bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Chcąc instytucjonalnie ograniczyć w kolejnych miesiącach konsumpcję gazu przez przemysł od tego tygodnia zostanie wprowadzony licytacyjny system sprzedaży. W ramach aukcji firmy będą składać deklaracje dotyczące zmniejszenia zakupów w okresie najbliższego miesiąca lub kwartału. Za oddane do wspólnej, rządowej puli metry sześciennego będą otrzymywać bonusy finansowe.

Obecnie niemieckie magazyny gazu zapełnione są o 56 proc. Zgodnie z przyjętą, w ekspresowym tempie, ustawą na właścicieli zbiorników został nałożony obowiązek zgromadzenia przed grudniem tego roku zapasów na poziomie minimum 90 procent. Jeśli tego nie wykonają może im grozić nawet wywłaszczenie majątku.

Niemcy w trybie pilnym poszukują alternatywnych , wobec rosyjskich, dostaw gazu. Od kilku dni trwają negocjacje w sprawie dostaw LNG z Kataru i Stanów Zjednoczonych. Państwowy bank KfW otrzymał dodatkowe środki na sfinansowanie pożyczek dla firmy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo energetyczne i zaopatrzenie w gaz - spółki Trading Hub Europe.

Obok działań administracyjnych ogłoszono także apel do obywateli o odpowiedzialne korzystanie z gazu i energii elektrycznej, w celu uniknięcia problemów z powszechnością dostaw w okresie lata, a zwłaszcza w sezonie grzewczym.