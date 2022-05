Niemcy budzą gazowego olbrzyma

Gdyby należał do Polski, gromadziłby gaz potrzebny całemu krajowi na prawie trzy miesiące. Tymczasem największy w Europie podziemny magazyn surowca świeci pustkami... W Niemczech zastanawiają się: jak doszło do sytuacji, w której tak ważny element gazowej infrastruktury stoi pusty? Rodzi się także pytanie, czy Gazprom nie wykorzystał magazynu do pompowania cen gazu w Europie.

Największy niemiecki magazyn gazu stał się zakładnikiem gazowej polityki Rosji.

Obiekt od niemal roku stoi prawie całkowicie pusty.

Berlin chce przejąć nad magazynem kontrolę. Gazprom jest temu przeciwny.

Położona w Dolnej Saksonii Rehden to senna, rolnicza gmina, w której spora część mieszkańców pracuje w pobliskiej Bremie. Uwagę przykuwa jednak, zlokalizowany dwa kilometry pod powierzchnią ziemi, ogromny, rozpościerający się na powierzchni 8 km kw. magazyn gazu. Posiada on około jednej piątej całkowitej pojemności magazynowej dostępnej w Niemczech. W sumie może on pomieścić 3,9-4,1 mld m sześc. gazu.

To czyni z niego kluczowy obiekt infrastruktury gazowej nie tylko w Niemczech, ale wręcz w całej Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że magazyn jest bezpośrednio połączony z siecią rurociągów GASCADE Gastransport GmbH - za pośrednictwem gazociągu MIDAL (Mitte-Deutschland-Anbindungsleitung) i znajduje się geograficznie blisko RHG (gazociąg Rehden-Hamburg) i NEL (Nordeuropäische Erdgasleitung) z połączeniem do rurociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim.

Magazyn powstał w miejscu, gdzie Wintershall wydobywał gaz ziemny ze złoża. Rozpoczęta w latach 50. ubiegłego stulecia eksploatacja trwała blisko cztery dekady. Następnie wyeksploatowane już złoże przekształcono w magazyn, oddany do użytku w 1993 roku. Rocznie może pokryć zapotrzebowanie na gaz około dwóch milionów domów.

Taki ważny, a stoi pusty

Podziemne magazyny gazu to kluczowy element infrastruktury energetycznej. Zapewniają bowiem bezpieczeństwo dostaw gazu w czasie największego na niego zapotrzebowania. Kiedy jest zimno, to właśnie podziemne magazyny surowca stanowią bufor, dzięki któremu podaż gazu nadąża za popytem.

Tymczasem ogromny magazyn w Rehden świeci pustkami... Stopnień wypełnienia obiektu wynosi obecnie około 1 proc. Czyli: zamiast 4 mld m3 surowca, jest w nim zaledwie 40 mln m sześc. gazu. To wystarczyłoby na tylko 3-4 godz. w okresie wzmożonego zapotrzebowania na gaz w Niemczech.

Dane są nieubłagane: od kwietnia ów magazyn pozostaje niemal niewykorzystany. Tylko przez kilkanaście dni w ciągu ostatniego roku gazowego stopień wypełnienia obiektu przekraczał 10 proc. Jak pokazują dane S&P global Commodity Insight, od kwietnia magazyn stoi niemal całkowicie pusty.

Kto dopuścił do sprzedaży?

Problem w tym, że do niedawna państwo niemieckie nie miało wpływu na to, co się z magazynem dzieje. Wynikało to z faktu, że Berlin nie posiadał nad tym kluczowym obiektem kontroli.

Właścicielem magazynu jest bowiem spółka Astora GmbH z Kassel, a jej jedynym właścicielem jest Gazprom Germania, czyli spółka zależna Gazprom Export, a przez nią - Gazpromu.

Jak obecnie zauważa się w Berlinie, w praktyce więc kluczowym elementem niemieckiej infrastruktury gazowej zarządza Kreml, bo to przecież on kontroluje Gazprom.

Jak to się stało, ze Rosjanie weszli w posiadanie tak kluczowej części niemieckiej infrastruktury gazowej? W Niemczech politycy obrzucają się winą. Faktem jest jednak, że do ubiegłego roku nikt się tym nie przejmował...

A zeszły rok był wyjątkowy. Od kwietnia magazyn były przez cały czas niemal pusty. Gdy w niemieckich mediach pojawiły się obawy o stabilność dostaw gazu do naszych zachodnich sąsiadów, zaczęto zwracać uwagę, że tak kluczowy element gazowej infrastruktury nie jest w ogóle wykorzystany.

