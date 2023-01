Niemcy: Ekolodzy złożyli skargę ws. nowego pływającego terminala LNG

Niemiecka grupa ekologów Deutsche Umwelthilfe (DUH) złożyła skargę przeciwko koncesji na eksploatację nowego pływającego terminala skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Wilhelmshaven w północno-zachodniej części Niemiec.

W złożonej do regulatora handlowego w Dolnej Saksonii skardze - która Reuters określa jako "ostatnią przeszkodę w staraniach rządu o zmniejszenie uzależnienia Niemiec od rosyjskiej energii" - DUH twierdzi, że koncesja powinna wygasnąć w 2032, a nie w 2042 roku.

DUH sprzeciwia się zrzutowi dużych ilości szkodliwego dla środowiska chloru, używanego do czyszczenia 294-metrowego tankowca Hoegh Esperanza, obsługiwanego przez firmę Uniper.

Pływający terminal gazowy wyposażony w instalację do regazyfikacji (tzw. FSRU), oddany do użytku w grudniu w porcie na Morzu Północnym, ma pojemność około 165 tys. metrów sześciennych LNG. Został on wyczarterowany przez rząd niemiecki w celu zastąpienia rosyjskich dostaw gazu ziemnego dostawami z Norwegii, USA, krajów Zatoki Perskiej oraz w niewielkiej części z Holandii.

Skarga DUH pojawiła się po tym, gdy policja zaczęła usuwać demonstrantów sprzeciwiających się rozbudowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i zwiększa ona rosnące napięcia wokół polityki klimatycznej Berlina - komentuje Reuters.

Ekolodzy twierdzą, że cele klimatyczne są zaniedbywane podczas kryzysu energetycznego spowodowanego inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku, co wymusza powrót do bardziej zanieczyszczonych paliw.

"Nie może być żadnych rabatów dotyczących środowiska przy zatwierdzaniu instalacji do skroplonego gazu ziemnego" - powiedział szef DUH Sascha Mueller-Kraenner, dodając, że liczne stałe licencje na projekty paliw kopalnych zagroziłyby niemieckim celom klimatycznym.

"To musi być jasne, że zgodność z paryskim porozumieniem klimatycznym nie podlega negocjacjom. Żywotność terminala LNG musi być ograniczona do maksymalnie dziesięciu lat" - podkreślił Mueller-Kraenner.

Terminal w Wilhelmshaven uruchomiono w połowie grudnia 2022 r. Jego roczna przepustowość wynosi 10 mld metrów sześciennych, a od stycznia do marca mają nim przepłynąć 3 miliardy metrów sześciennych gazu. Roczne zużycie gazu ziemnego w Niemczech wynosi około 90 mld metrów sześciennych.