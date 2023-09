Niemcy ekspresowo zbroją się w infrastrukturę gazową

Niemcy po zakręceniu kurka z rosyjskim gazem stawią na LNG. Do końca roku ten kraj będzie dysponował aż sześcioma czynnymi jednostkami regazyfikacyjnymi, co uczyni z nich potęgę na skalę europejską.

Niemcy bez rosyjskiego gazu zostali na lodzie.

Ze względu na małą ilość czasu na znalezienie nowych kierunków dostaw, Berlin postawił na pływające gazoporty.

Wkrótce moce importowe LNG sięgną 35 mld m3 gazu po regazyfikacji.

Gdy w 2021 r. europejskim rynkiem gazu wstrząsały napięcia powodowane szantażem Moskwy i możliwością przerwania dostaw, Berlin całkowicie ignorował ryzyko dalszego wiązania się z Rosja i Gazpromem. Przez dwie dekady nasz zachodni sąsiad skutecznie wykorzystywał swoją pozycję największego w Europie importera gazu z Rosji. Jednak po wybuchu wojny na Ukrainie w końcu i do Berlina dotarło, że opieranie się wyłącznie na współpracy z Kremlem to ryzykowna gra.

Napaść Rosji na Ukrainę i wysadzenie 27 września 2022 roku przez nieustalonych sprawców trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 były ostatecznymi impulsami do zmian. Praktycznie z dnia na dzień Berlin został odcięty od dostaw rosyjskiego surowca.

Niemcy stawiają na pływające jednostki regazyfikacyjne

W tej sytuacji Niemcy zaczęli w ekspresowym tempie poszukiwać możliwości alternatywnych dostaw gazu. Padło na LNG – choć w momencie wybuchu wojny Niemcy praktycznie nie importowali skroplonego gazu i nie posiadali stosownej infrastruktury.

Co prawda spekulowano o możliwości budowy terminali regazyfikacyjnych, ale dostęp do taniego gazu od Gazpromu powodowała, że tego typu kosztowne inwestycje nie były realizowane. Co więcej, część niemieckiej prasy poddawała w wątpliwość celowość budowy przez Polskę gazoportu w Świnoujściu.

Dlaczego jednak w końcu zdecydowano się na budowę terminali LNG w formacie FSRU, czyli z wykorzystaniem pływających jednostek regazyfikacyjnych a nie lądowych terminali, jak polski gazoport?

Kluczem jest czas. W przypadku obiektu lądowego budowa może trwać kilka lat. Pływający terminal przy dużej mobilizacji można uruchomić w czasie krótszym niż rok.

Dodatkowo Niemcom sprzyjała jeszcze inna okoliczność. Terminale LNG typu FSRU mają jedną zasadniczą wadę. Są obiektami mało elastycznymi. Owszem mogą przyjąć gaz, ale mają ograniczone możliwości jego magazynowania. Statki zwykle wyposażone są w jeden zbiornik o pojemności 130-170 tys. m3, dlatego odebrany gaz niemal natychmiast musi zostać wpompowany do sieci.

Tymczasem na północy Niemiec, względnie blisko instalowanych FSRU, znajduje się kilka dużych i bardzo dużych podziemnych magazynów gazu. Obiekty w Rehden, Etzel czy Jemgum z powodzeniem mogą pełnić funkcje zbiorników na gaz, odbierany w pływających terminalach.

Cztery terminale z aż sześcioma jednostkami regazyfikacyjnymi

Dlatego Niemcy nie próżnowali i ruszyli z inwestycjami. Już wkrótce będą mieli do dyspozycji łącznie aż sześć terminali FSRU. Do stoczni w Hiszpanii kieruje się właśnie kolejna jednostka - FSRU Exscelsior, która po remoncie rozbuduje moce terminala LNG w Wilhelmshaven.

Ten zbudowany w 2005 roku statek ma zbiornik o pojemności 138 tys. m3. Początkowo miał pracować w Argentynie, ale trafi do Niemiec. Nie podano, jaki zakres prac przewidziany jest w hiszpańskim porcie El Ferrol.

Belgijska firma Tree Energy Solutions podała wcześniej, że spodziewa się, że import LNG do Wilhelmshaven rozpocznie się do końca 2023 roku. Warto dodać, że będzie to drugi FSRU w tym porcie.

W sumie rząd niemiecki, przy wsparciu firm Uniper, RWE i konsorcjum TES, wyczarterował już pięć jednostek FSRU.

Uniper i RWE zainstalowały jednostki FSRU firmy Hoegh LNG w Wilhelmshaven i Brunsbüttel, natomiast należąca do Dynagas jednostka FSRU Transgas Force o pojemności zbiornika 170 tys. m3 m3 przybyła niedawno do niemieckiego Bremerhaven, gdzie będzie przygotowana do przyszłej pracy.

Prywatna firma LNG Deutsche ReGas, która w styczniu oficjalnie uruchomiła terminal importowy LNG w Lubmin FSRU, planuje zainstalować kolejna jednostkę, również należącą do Dynagas, do obsługi terminalu importowego LNG w porcie Mukran. Ten FSRU będzie zlokalizowany przy już funkcjonującej jednostce FSRU Neptun i będzie stanowił o drugiej fazie rozbudowy tego obiektu.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami, w przyszłym roku Niemcy będą miały dwie jednostki FSRU w Mukran, dwie w Wilhelmshaven, jedną w Brunsbüttel i jedną w Stade (ujście Łaby).

W sumie ich moc regazyfikacyjna sięgnie wkrótce - według analityków z Argus - imponujące około 34,9 mld m3 gazu. Co prawda gazociąg Nord Stream mógł rocznie przesłać 55 mld m3 gazu, tyle że terminale LNG nie podlegają kaprysom satrapy z Kremla.