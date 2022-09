Niemcy gromadzą gaz na zimę

Magazyny gazu w Niemczech są zapełnione w ponad 90 proc. - poinformował szef Federalnej Agencji Sieciowej Niemiec Klaus Müller. To znacznie więcej niż w ostatnich latach.

- Niemcy osiągnęły nowy poziom napełnienia magazynów gazu – podkreślił Klaus Muller, ogłaszając, że stan napełnienia wynosi 90,07 proc. Jak dodał, wtłaczany gaz zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii i pomoże radzić sobie w sytuacjach awaryjnych.

- Pomimo tego musimy kontynuować proces napełniania magazynów – powiedział Muller.

Niemiecki rząd zobowiązał wszystkich operatorów do stopniowego zapełniania podziemnych magazynów: do 1 października - do 85 proc., do 1 listopada - do 95 proc. Ostatnia wytyczna będzie jednak zależała od aury, szybkie nadejście zimy mogł0by uniemożliwić proces.

Niemcy obecnie zmniejszają swoją zależność od rosyjskich surowców energetycznych. Zgodnie z planem władz w ciągu roku planuje się zrezygnować z węgla i ropy, ale gaz z Federacji Rosyjskiej będzie potrzebny co najmniej w 2023 roku.

Obecny stan napełnienia niemieckich magazynów gazem jest najwyższym o tej porze od kilku lat, nawet o kilkanaście punktów procentowych wyższy niż przed rokiem.

Ubiegłoroczny niski stopień wypełnienia wynikał m.in. z polityki Gazpromu, który zarządzał niektórymi niemieckimi obiektami i nie była zainteresowany ich odpowiednim przygotowaniem na zimę. Dla Gazpromu taki stan rzeczy był korzystny, ponieważ budził niepewność co do zasobów gazu i powodował wyższe ceny surowca na europejskim rynku.