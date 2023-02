Niemcy lekceważą zagrożenie. Zamiast oszczędzać gaz, zużywają go coraz więcej

Na początku lutego zużycie, dobowe gazu w Niemczech jest większe niż w przededniu wojny, wynika z danych federalnej agencji ds. sieci Bundesnetzagentur. Nasi zachodni sąsiedzi mimo przerwania dostaw surowca z Rosji zamiast oszczędzać, zwiększają konsumpcję gazu.

Choć zapasy gazu w Niemczech są na wysokim poziomie, to sytuacja nie jest dobra.

Branże gazochłonne starały się ograniczać zużycie gazu, w przypadku ludności zakończyło się to fiaskiem.

Być może mniejsze zużycie gazu trzeba będzie wymusić.

Władze w Berlinie są podenerwowane, mimo nawoływań do oszczędnego podchodzenia do zużycia gazu, Niemcy wykorzystują gaz w większych od zakładanych ilościach. Choć w tym sezonie grzewczym nie oznacza to raczej problemów, może mieć poważne reperkusje w przyszłości.

Niemcy w stosunku do gazu nie są w ogóle oszczędni w zużyciu

Zużycie gazu w zeszłym miesiącu w Niemczech wyniosło średnio dobowo 3,3 TWh, podaje Ines, stowarzyszenie skupiające zarządzających niemieckimi magazynami gazu. To co prawda nieco mniej niż grudniowy poziom - 3,4 TWh, najwyższy jak dotąd tej zimy, ale i tak wyższy od oczekiwań polityków.

Co więcej styczeń był cieplejszy, oznacza to że nawoływania do oszczędzania zużycia gazu miały słaby odzew, szczególnie ze strony gospodarstw domowych i faktycznie zużycie gazu rosło - przyznaje Ines.

- Chociaż oszczędności w zużyciu spadły w styczniu w porównaniu z grudniem, nie musimy obawiać się niedoborów gazu. Jednak bieżące oszczędności w zużyciu pozostają istotne, zwłaszcza w perspektywie uzupełniania magazynów gazu w lecie i powinny być utrzymywane - tłumaczy Sebastian Bleschke, dyrektor zarządzający Ines.

To, że Niemcy mają problem z oszczędzaniem gazu, pokazują także dane za luty. W poprzednim tygodniu dobowe zużycie gazu wynosiło bowiem średnio około 3,75 TWh, czyli było minimalnie wyższe niż przed rokiem.

Dlaczego to niepokoi specjalistów i urzędników? Bo oznacza, że mimo pogorszenia bezpieczeństwa gazowego – braku surowca z Rosji – Niemcy niewiele czynią, aby ograniczyć zużycie błękitnego paliwa. Owszem zakłady i firmy zrobiły w tej kwestii dużo, ale ludność już niewiele.

Przeciwnicy większych oszczędności tłumaczą, że Niemcy i tak zużywają mniej gazu niż jeszcze niedawno. To prawda średnie dobowe zużycie gazu w pierwszych tygodniach obecnego roku jest niższe o 0,4 do nawet 1,5 TWh (dla średniej z lat 2018-2021), problem w tym, że sytuacja w dostawach jest całkiem inna.

Zapasy w magazynach duże, ale problem nadejdzie latem

Obecna sytuacja gazowa Niemiec tylko z pozoru wygląda dobrze. Co prawda magazyny gazu u naszych zachodni sąsiadów wypełnione są w 71,9 proc. – to o nieco ponad 9 punktów proc. mniej niż najlepszy wynik w historii i zarazem o ponad 40 punktów proc. więcej niż najgorszy – to sytuacja budzi u specjalistów zaniepokojenie.

Niemieccy analitycy zalecają bowiem, aby na zakończenie okresu grzewczego w magazynach było jak najwięcej surowca. Tymczasem z wyliczeń Ines wynika, że mroźna końcówka zimy, co wieszczą niektórzy meteorologowie, może obniżyć poziom wypełnienia podziemnych magazynów gazu do zaledwie 23 proc.

Dlaczego to niebezpieczne? Bo niemiecki problem jest związany z możliwościami napełnienia magazynów gazu przed kolejnym sezonem grzewczym. Zresztą to wyzwanie może dotknąć wszystkich europejskich konsumentów gazu, a zwłaszcza tych, nie mających dostępu do terminali LNG, lub wciąż ze zbyt słabo rozwinięta infrastruktura gazową.

To dziedzictwo gazowego uzależnienia się od Rosji. Wiele gazociągów ma ograniczone możliwości przesyłu gazu z innych niż wschodniego kierunków. Zwyczajnie także brakuje gazociągów np. mogących przesłać surowiec z terminali do odbiorców surowca w naszym regionie. Tymczasem po tym, jak 24 lutego ubiegłego roku Rosja napadła na Ukrainę, rynek gazu w Europie musiał się przestawić na gaz spoza Rosji, a to ze względów technicznych proces długotrwały.

Jaki może być więc czarny scenariusz? Wypełnienie magazynów będzie zbyt małe, aby w należyty sposób wspomóc system przesyłu gazu na wypadek mrozów i dużego zapotrzebowania na gaz.

Po prostu surowca będzie zbyt mało.

Jak można byłoby zachęcić odbiorców do zmniejszenia zużycia gazu? Według wielu specjalistów miękkie zachęty się nie sprawdziły. Być może konieczne będzie bardzo znaczne zróżnicowanie cen gazu w przypadku zużycia surowca powyżej pewnych limitów. Tyle że to decyzja bardzo niepopularna ze względów politycznych.