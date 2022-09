Niemcy LNG dla swojego gazoportu załatwiają w USA

Firmy paliwowe Exxon Mobil i Shell sprzedają spółkę California JV Aera Energy niemieckiej firmie inwestycyjnej IKAV CP. W ten sposób Niemcy zaczynają zabezpieczać sobie dostawy LNG.

W komunikacie prasowym Shella, jego spółka córka Shell Offshore poinformowała, że za 2 miliardy dolarów sprzedaje Shell Onshore Ventures LLC, która jest właścicielem 51,8 proc. udziałów w Aera Energy.

Wszystkie istniejące umowy rynkowe będą obowiązywały przez co najmniej pięć lat po zamknięciu transakcji.

W osobnym komunikacie o sprzedaży poinformował Exxon. Podał on, że należący do niego Mobil California Exploration & Production sprzedaje swoje 48,2 proc. udziałów w Aera Energy firmie Green Gate Resources E LLC, należącej do IKAV. Kwota transakcji nie została ujawniona.

Niemcy idą teraz w LNG. Wzięły się za budowę pierwszego gazoportu do jego importu

Co powyższa transakcja ma wspólnego z LNG dla Niemiec? Sporo. Kalifornia jest bowiem czwartym stanem w USA co do wielkości produkcji gazu. Więcej wytwarzają go tylko Teksas, Floryda i Pensylwania. Co ważne, w stanie istnieje nadwyżka produkcji gazu.

W tej sytuacji znacząca część surowca może być eksportowana także do innych stanów, lub poza granice USA. Chodzi nawet o kilkanaście miliardów m3 surowca. Znacząca część tej puli należy do przejmowanej przez Niemców Aera Energy, która jest czwartym co do wielkości producentem gazu w Kalifornii.

Gaz ten po skropleniu może w przyszłości trafiać na niemiecki rynek. Warto pamiętać bowiem, że nasi zachodni sąsiedzi właśnie rozpoczęli budowę pierwszego gazoportu.

Zdaniem specjalistów możliwe jest także, że kalifornijski gaz od niemieckiej spółki trafi do innych odbiorców, ale wówczas może dochodzić do wymiany (tzw. swap). Gaz Kalifornijski trafi do odbiorcy, który zdecyduje się na przekazanie zakontraktowanego gdzie indziej surowca do Niemiec.

Na razie trudno powiedzieć, jakie ilości gazu z Kalifornii mogą ostatecznie trafić na niemiecki rynek i czy w ogóle to nastąpi. Jednak transakcja wzmacnia gazowo Niemcy.







