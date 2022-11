Niemcy: magazyny gazu pełne, przekroczone stany oficjalne

Poziom napełnienia niemieckich magazynów gazu ziemnego przekroczył we wtorek granicę 100 proc. - pisze portal RND, powołując się na opublikowane we wtorek dane Stowarzyszenia Operatorów Infrastruktury Gazowej w Europie (GIE).

"Podawana przez operatorów instalacji magazynowych objętość gazu roboczego wskazuje na zabezpieczoną pojemność instalacji magazynowej. Nie zawsze odpowiada to (faktycznym) fizycznym możliwościom (przechowywania), więc część magazynów jest (de facto) w stanie pomieścić więcej gazu", co sprawia, że możliwe jest dalsze tłoczenie gazu do magazynu nawet po osiągnięciu 100 proc. wskazanej pojemności - wyjaśnił szef Federalnej Agencji ds. Sieci Klaus Mueller.

Magazyny kompensują wahania zużycia gazu i tym samym tworzą system buforowy dla rynku. Zwykle są one dobrze wypełnione na początku sezonu grzewczego jesienią. Następnie poziomy te zmniejszają się aż do wiosny. 1 lutego, zgodnie z ustawą o energetyce, powinny być jeszcze zapełnione w 40 proc. - pisze RND.