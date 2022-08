Niemcy mają już w magazynach 20 mld m3 gazu

Jak podało niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, stopień wypełnienia tamtejszych podziemnych magazynów gazu wynosi obecnie około 85 proc. Tym samym nasi zachodni sąsiedzi zgromadzili pod ziemią zapasy równe rocznemu zużyciu surowca przez Polskę.

Obecny poziom zapasów w niemieckich magazynach gazu (mogą pomieścić około 23,6 mld m3) jest najwyższy od kilku lat i o około 20 punktów procentowych wyższy niż przed rokiem. Co więcej, jak zapowiada ministerstwo, pompowanie gazu do magazynów nadal będzie trwało.

Jednak nie wiadomo, w jakim tempie. Należy bowiem pamiętać, że w środę z powodów konserwacji wyłączony zostanie całkowicie przesył gazu gazociągiem Nord Stream. Co prawda w ostatnim czasie pracował on tylko na 20 proc. swoich zdolności, ale całkowite wstrzymanie dostaw może utrudnić dalsze uzupełnianie zapasów gazu.

Co więcej należy pamiętać, że choć przestój ma potrwać tylko trzy dni, to z jaką mocą ruszy gazociąg ponownie, i czy w ogóle do tego dojdzie, nie wiadomo.

Należy także dodać, że choć obecny poziom wypełnienia niemieckich magazynów jest na najwyższym od lat poziomie, to nie zmienia to faktu, że surowca i tak będzie zbyt mało, aby Niemcy obyły się bez importu. Gazu w magazynach wystarczy naszym zachodnim sąsiadom na 10-14 tygodni (w zależności od temperatur).

Co ciekawe, podobnie sytuacja ma miejsce w naszym kraju, choć polskie magazyny mają około sześć razy mniejszą pojemność od niemieckich. Po prostu nasze zużycie surowca jest kilkukrotnie mniejsze niż w Niemczech.