Niemcy mają kontrakt na dostawy katarskiego gazu, co na to Orlen?

Po wielu tygodniach negocjacji niemiecki rząd zawarł porozumienie na dostawy 2 milionów ton skroplonego gazu z Kataru do budowanego nowego terminala w Brunsbuettel. Dostawy rozpoczną się w 2026 roku.

Po wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu Niemcy zaczęli pilnie poszukiwać alternatywnych źródeł zaopatrzenia. W ramach dywersyfikacji postawiono na dostawy LNG i rozpoczęto budowę trzech terminali do odbioru skroplonego gazu.

Podczas niedawnej wizyty kanclerza Olafa Scholza w Katarze podpisano memorandum w sprawie rozpoczęcia negocjacji na zakup gazu. Rozmowy w tej sprawie trwały jednak wiele tygodni, ponieważ Katarczycy domagali się podpisania wieloletniej umowy.

Będąc w roli uprzejmego petenta niemieckie koncerny zgodziły się na zapis mówiący o tym, że począwszy od 2026 Uniper i RWE będą odbierać przez co najmniej 15 lat 2 miliony ton LNG, który docierać będzie do nowego gazoportu budowanego w Brunsbuettel nad Morzem Północnym.

Zgodnie z podpisaną dziś umową państwowy koncern Qatar Energy wyznaczył koncern ConocoPhillips do realizacji kontraktu na sprzedaż gazu z nowego złoża North Field South. Katar, wspólnie z zagranicznymi koncernami w ciągu najbliższych 4 lat, przygotuje infrastrukturę pozwalającą na zwiększenie wydobycia gazu ziemnego o 60 procent do 126 milionów ton gazu skroplonego rocznie.

W minionym tygodniu, chcąc zabezpieczyć swoje potrzeby, również Chiny podpisały z Katarem kontrakt na dostawy 4 milionów ton gazu przez kolejnych 27 lat.

Zgodnie z deklaracją prezesa Orlenu Daniela Obajtka jeszcze w grudniu tego roku poznamy szczegóły strategii dotyczącej sektora gazowego. Gaz z Kataru to ważne, stabilizujące źródło dostaw do Polski. Wydaje się, że warto już teraz prowadzić rozmowy pozwalające na ewentualne zwiększenie w kolejnych latach ilości transportów docierających do gazoportu w Świnoujściu.