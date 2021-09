Niemcy musieli wspierać Nord Stream 2. Stanęli pod ścianą

Koniec układania Nord Streamu 2 pokazuje, że w Unii Europejskiej solidarność energetyczna nie istnieje. Z boju o budowę kontrowersyjnej rury zwycięsko wyszedł Gazprom i przede wszystkim Niemcy. To właśnie Berlin będzie największym beneficjentem gazociągu. Nasi zachodni sąsiedzi nie pozostawili sobie bowiem marginesu i musieli po prostu wspierać tę inwestycję.

Niemcy obstawiają Rosję

Dopełnienie niemieckiego bezpieczeństwa

Czy to porażka Polski?

Zaskakujące może jednak być nieposiadanie przez naszych zachodnich sąsiadów ani jednego terminala LNG. Co prawda warunki do wybudowania takiej instalacji są choćby w okolicach Bremy czy Hamburga, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Jest to tym bardziej dziwne, że na północy Niemiec istniej dobra infrastruktura, zarówno przesyłowa, jak i magazynowa.Według norweskiej firmy analitycznej Rystad Energy Niemcy muszą się przygotować na zwiększone zapotrzebowanie na gaz. Zdaniem Norwegów niemieckie zapotrzebowanie na gaz do 2034 r. przekroczy 110 mld m sześc., czyli wzrośnie o niemal 50 proc. w porównaniu z obecnym.W znacznym stopniu będzie to efektem niemieckiej transformacji energetycznej. Tak zwane Energiewende ma zaowocować Niemcami bez elektrowni jądrowych czy też opalanych węglem. Głównym dostawcą energii mają być odnawialne źródła energii. Tyle że nawet najwięksi zwolennicy tego rozwiązania zdają sobie sprawę, że z różnych powodów nie jest to realne do natychmiastowego wdrożenia, a dodatkowo, ponieważ wiatr nie zawsze wieje, trzeba mieć rezerwę dostaw energii z innych źródeł. Elastycznie działające gazowe źródła nadają się do tej roli idealnie.Trzeba więc poszukać alternatywy. Gaz ziemny ma także tę zaletę, że można go zaprezentować jako źródło znacznie mniej emisyjne niż węgiel. Z drugiej strony widać tu pewien rozjazd faktów, bo pod tym względem zdecydowanie czystszym niż gaz paliwem jest uran, a z niego Niemcy chcą rychło zrezygnować.Wszystko to jednak powoduje, że gaz staje się dla Niemiec kluczowym surowcem w spełnieniu celów klimatycznych (dekarbonizacja Niemiec do 2038 roku). Nic więc dziwnego, iż nasz zachodni sąsiad tak mocno naciskał na budowę kontrowersyjnego Nord Streamu 2.Zresztą obecny gazociąg jest tylko dopełnieniem działań, które rozpoczął jeszcze rząd kanclerza Gerharda Schroedera. To przecież on na kilkanaście dni przez wyborami parlamentami we wrześniu 2005 roku podpisał kluczowe dla budowy Nord Streamu porozumienie z Rosją. Jakby tego było mało, w Wigilię tego samego roku, na pożegnanie zgodził się na dofinansowanie projektu kwotą do miliarda euro.Być może fakty te nie stałyby się aż tak głośne, gdyby nie to, iż ten polityk niemiecki stał się później jedną z kluczowych osób kierownictwa Nord Streamu. Decyzje jednak zapadły.Gdy te okoliczności weźmie się pod uwagę, widać wyraźnie, dlaczego Niemcy dość obojętnie podchodzili do obiekcji krajów naszego regionu w kwestii budowy Nord Streamu 2. Zgodnie z przysłowiem, iż bliższa koszula ciału – stwierdzili, że chcą mieć gwarancje dostaw gazu.Zresztą mocno naciskali na to przedstawiciele niemieckiego biznesu. W ciałach zarządzających czy nadzorczych obu gazociągów roi się lub roiło od niemieckich menadżerów, np. z E.On-u, BASF-a czy Wintershalla.Niemiecki biznes bardzo mocno wspierał kontrowersyjne gazociągi i nie krył się z tym, że jest to w jego interesie.Gaz z Rosji Niemcom będzie się opłacał. W przypadku pełnego obłożenia Nord Streamu i Nord Streamu 2 do naszych zachodnich sąsiadów trafi do około 110 mld m sześc. surowca rocznie (teoretyczna przepustowość). Jak więc widać, droga ta zapewni Berlinowi główne dostawy surowca.Co więcej, Niemcy staną się krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu w znacznie większym stopniu niż obecnie. Przez terytorium Niemiec dla innych zachodnich odbiorców będzie przechodziło rocznie kilkadziesiąt miliardów m sześc. błękitnego paliwa. Ostateczna ilość będzie zależała od kontraktów, jakie z Rosjanami podpiszą m.in. Austria, Czechy, Francja i Holandia. Nie da się ukryć, że to będzie dla właścicieli gazociągów dodatkowy zysk.O czym Berlin oficjalnie nie wspomina, to fakt, iż Niemcy będą pierwszym konsumentem gazu z obu rurociągów. W przypadku mniejszej podaży surowca, a tego nie da się wykluczyć choćby z przyczyn losowych (np. niedawny pożar w Nowym Urengoju), to Niemcy będą pierwsi po surowiec z rury. Są więc jego niedoborem najmniej zagrożeni.Nasze władze od początku krytykowały ideę budowy Nord Streamu 2. Mimo tego gazociąg został wybudowany, a jak twierdzą Rosjanie, jeszcze w 2021 roku rozpocznie tłoczenie surowca.Trudno jednak mieć pretensje o to do naszej klasy politycznej. Warszawa nie miała bowiem argumentów, aby powstrzymać inwestycję. Takowe posiadali Amerykanie. To ich sankcje na gazociąg spowodowały, że zostanie on uruchomiony kilka lat po planowanym wcześniej terminie.Jednak ubiegłoroczne wybory prezydenckie w USA zmieniły szefa państwa. Donalda Trumpa zastąpił Joe Biden. A ten, jak wielu przed nim, dokonał nowego otwarcia w kontaktach zagranicznych. Jednak nie w stosunkach z Rosją, lecz z Niemcami. Poniechanie blokowania Nord Streamu 2 to ukłon w stronę Berlina i próba poprawy wzajemnych stosunków.Po raz kolejny okazało się zresztą, że w stosunkach politycznych są ważni i ważniejsi. Amerykanie mają gospodarczo dużo więcej wspólnego z Niemcami niż Polską, stąd też praktyczna zgoda na kontrowersyjną rurę.To oczywiście może się nam nie podobać, bo z polskiej perspektywy Rosja jest groźny krajem dla jej sąsiadów.W przypadku Nord Streamu 2 należy natomiast dopilnować, aby działał on na warunkach rynkowych.Na szczęście pod koniec sierpnia niemiecki Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie podtrzymał decyzję Federalnej Agencji ds. Sieci (BNetzA) o oddaleniu złożonego przez Nord Stream 2 AG wniosku o wyłączenie spod przepisów III Pakietu Energetycznego gazociągu Nord Stream 2. Tym samym będzie on musiał działać na warunkach rynkowych.Rosjanie zapowiadają odwołanie, ale wszystko wskazuje na to, że choć Nord Stream 2 powstał wbrew polskiemu interesowi, to przynajmniej będzie musiał działać w oparciu o prawo Unii Europejskiej.Nam pozostaje zaś zabezpieczenie własnych interesów poprzez dokończenie alternatywnych tras dostaw gazu - z Norwegii i terminala LNG.