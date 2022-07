Niemcy muszę sięgać po gaz z magazynów już nawet w lecie

Niemcy rozpoczęli pobór gazu z podziemnych magazynów surowca. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w kwietniu. Nasi zachodni sąsiedzi cierpią z powodu zatrzymania gazociągu Nord Stream i niechęci Rosjan do wykorzystania mocy przesyłowych innych gazociągów.

Europejscy dostawcy gazu nawet latem muszą się wspomagać surowcem z magazynów.

Gazprom mógłby zwiększyć podaż gazu na rynku, ale nie chce.

W części sytuację w europejskim gazie ratują zwiększone dostawy LNG.

Jak podał niemiecki regulator już 12 lipca z niemieckich podziemnych magazynów gazu pobrano 85,5 mln m3 surowca. Jednocześnie do części magazynów zatłaczano gaz. Ponieważ chodziło tylko o 72,6 mln m3, netto pobór gazu z niemieckich magazynów wyniósł 12,9 mln m3. Tym samym od początku kwietnia po raz pierwszy stan zapasów gazu w niemieckich magazynach zmniejszył się.

W największym stopniu wpływ na tę sytuację miał pobór gazu przez firmy: Uniper (spadek zapasów o 0,92 punktu procentowego), OMV (spadek o 1,2 p.p.) i norweski Equinor (spadek o 3,0 p.p.).

Wcześniej Uniper nie wykluczał, że już w tym tygodniu zacznie wycofywać gaz z podziemnych magazynów i ograniczy dostawy. Z kolei MV zapowiedział zmniejszenie dostaw gazu do Austrii o około 70 proc. zamówionego wolumenu w związku z konserwacją gazociągu Nord Stream. Natomiast Equinor zgłosił problemy techniczne na polu Sleipner w Norwegii, które doprowadziły do ​​wycieku i tymczasowego wstrzymania produkcji oraz dostaw gazu do Europy.

Problemy z gazem napędzają import LNG

Również spośród krajów europejskich 12 lipca na odbiór gazu przeszły Rumunia i Belgia (incydent na złożu Sleipner dotknął także dostaw do terminalu odbiorczego gazu Zeebrugge w Belgii).

Na dzień 12 lipca łączne rezerwy gazu w europejskich magazynach wzrosły do ​​62,57 proc. - 1,5 punktu procentowego mniej niż średnia dla tego dnia w ciągu ostatnich pięciu lat. Obecnie zawierają około 67 miliardów m3 gazu.

Mniejsze zapasy w magazynach to bardzo zła informacja. Obiekty te stanowią bowiem bufor bezpieczeństwa w okresach wzmożonego zapotrzebowania na gaz – w sezonie zimowym. Bez dobrze zaopatrzonych magazynów Unii Europejskiej grozi zimowy kryzys energetyczny.

Obecna sytuacja wynika głównie z polityki Gazpromu. Ten wyłączył na przegląd techniczny gazociąg Nord Stream. Zarazem Rosjanie nie chcą zwiększyć przesyłu gazu przez terytorium Ukrainy, mimo oferty tamtejszego operatora. Nie są również zainteresowani skorzystaniem z mocy przesyłowych gazociągu Jamał.

W części Europa ratuje się dostawami LNG. Europejskie terminale gazowej przyjmują najwięcej tego surowca od kwietnia. Stopień wykorzystania zdolności regazyfikacyjnych terminali LNG w UE to obecnie około 73 proc.