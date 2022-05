Niemcy napełniają porzucony przez Gazprom gigantyczny magazyn gazu

Niemcy rozpoczęły napełnianie ogromnego magazynu gazu Rehden opuszczonego przez rosyjski Gazprom - poinformował w czwartek mianowany przez państwo zarządca tego miejsca.

Rosyjski gaz ma kluczowe znaczenie dla Europy, a zwłaszcza dla Niemiec, dlatego istnieje duża niepewność dostaw. Na zachodnie sankcje związane z inwazją Moskwy na Ukrainę Rosja odpowiedziała żądaniami płatności w rublach. To jednostronna zmiana warunków umowy. Europejscy odbiorcy nie chcą się na to godzić. W tym przypadku Moskwa może wstrzymać dostawy surowca, tak jak to zrobiła w przypadku Polski i Bułgarii.

Gazprom w zeszłym miesiącu porzucił swój biznes Gazprom Germania, w tym największy w Europie Zachodniej magazyn gazu w Rehden. Jak okazało się, jest on niemal całkowicie pusty.

- Od dzisiaj pompuje się niewielkie ilości – powiedział Reuterowi w swoim pierwszym wywiadzie Egbert Laege, powiernik wyznaczony przez niemiecki organ regulacyjny ds. energii do tymczasowego zarządzania firmą.

- Intensywnie pracujemy nad rozwiązaniami, które zapewnią, że już wkrótce do magazynu będzie mogło płynąć znacznie więcej gazu – dodaje Laege.

Rehden może przechowywać około 4 miliardów metrów sześciennych gazu, ale zeszłej zimy otrzymał tylko niewielkie ilości surowca. Laege powiedział, że jest jasne, że trzeba go napełnić na nadchodzącą zimę. To wzmocniłoby bowiem bezpieczeństwo gazowe Niemiec.

Magazyn jest obecnie zapełniony zaledwie w 0,6 proc., podczas gdy średnia dla niemieckich magazynów gazu to 36 proc..

Regulator powiedział, że będzie kontrolował Gazprom Germania do 30 września i ma prawo usuwać kadrę kierowniczą, zatrudniać nowych pracowników i mówić kierownictwu, jak postępować. Nie powiedział, co stanie się po tej dacie.

- Dokonaliśmy znacznych postępów w stabilizacji działalności Grupy Gazprom Germania w niepewnych czasach – powiedział Laege, dodając, że jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Gospodarki, niemieckim regulatorem sieci i partnerami biznesowymi grupy.