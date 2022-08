Niemcy nie czekają na decyzję Brukseli i obniżają VAT na gaz

Niemiecki rząd podjął decyzję o obniżce stawki VAT na gaz ziemny z 19 do 7 procent, aby pomóc konsumentom w obliczu gwałtownych wzrostów cen. Niższa stawka będzie obowiązywać do końca marca 2024 roku. Stało się tak, ponieważ na taki ruch nie jest wymagana zgoda Komisji Europejskiej.

Niemiecki minister finansów Christian Lindner 12 lipca tego roku wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na okresowe wstrzymanie naliczania podatku VAT na sprzedaż gazu ziemnego. W obawie, że procedury administracyjne związane z tą prośbą będą trwały co najmniej kilka tygodni rząd federalny podjął decyzję o obniżeniu stawki podatku VAT z 19 procent do 7 procent.

Przepisy zaczną obowiązywać od zaraz, natomiast czas trwania tego rozwiązania wydłużono do końca marca 2024 roku. Dotyczyć to będzie wszystkich odbiorców przemysłowych, komunalnych i klientów indywidualnych.

- Oczekujemy, że firmy przeniosą tę obniżkę na klientów w 100 procentach- skomentował działania rządu kanclerz Olaf Scholz.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w tym tygodniu niejako równolegle wprowadzono opłatę kompensacyjną związaną ze wzrostem hurtowych cen gazu ziemnego. Zacznie ona obowiązywać od 1 października tego roku. Do ceny za każdą kWh dostarczonego gazu doliczanych będzie 2,4 eurocenta. Przeciętną niemiecką rodzinę obciąży to kwotą około 600 euro rocznie. Teraz trwają pilne prace nad rozwiązaniem legislacyjnym, które zwolniłoby tę opłatę z automatycznego naliczania stawki VAT.