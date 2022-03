Niemcy nie obawiają się wstrzymania dostaw gazociągiem Nord Stream 1

Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck w wywiadzie dla telewizji RTL i ntv we wtorek wyraził wątpliwość, czy Rosja spełni swoją groźbę wstrzymania dostaw gazu ziemnego rurociągiem Nord Stream 1. Nie spodziewam się, by do tego doszło - powiedział.

"Nie spodziewam się tego, bo Rosja musi wiedzieć, że jeśli to zrobi, okaże się niewiarygodnym dostawcą" - podkreślił polityk Zielonych. W takiej sytuacji - wskazał - Europa nie wróciłaby już do Rosji jako klient, nawet po późniejszym złagodzeniu sytuacji.

W poniedziałek Rosja po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny na Ukrainie otwarcie zagroziła wstrzymaniem dostaw gazu przez bałtycki rurociąg Nord Stream 1. "W związku z bezpodstawnymi oskarżeniami wobec Rosji, dotyczącymi kryzysu energetycznego w Europie i (wstrzymania certyfikacji dla gazociągu - PAP) Nord Stream 2, mamy pełne prawo do podjęcia odpowiedniej decyzji i nałożenia embarga na dostawy gazu przez nord Stream 1" - oświadczył rosyjski wicepremier Aleksander Nowak w telewizji państwowej. Zastrzegł, że "na razie nie podejmujemy takiej decyzji".