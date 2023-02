Niemcy nie wierzą już w Nord Stream

Niemiecki koncern Wintershall Dea, akcjonariusz operatora gazociągu Nord Stream nie spodziewa się, że Nord Stream wypłaci dywidendę w średnim terminie - poinformował o tym dyrektor finansowy firmy Paul Smith. W praktyce Niemcy nie wierzą w ponowne uruchomienie gazociągu.

- Oczywiście sam Nord Stream jest dotknięty sabotażem. Nie spodziewamy się żadnych dywidend w perspektywie krótko- i średnioterminowej, dopóki sam Nord Stream nie będzie miał jasności co do dalszego postępowania – powiedział Smith.

17 stycznia Wintershall Dea ogłosił zamiar opuszczenia Rosji. Wintershall opuści swoje aktywa w Federacji Rosyjskiej zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi i odnotuje stratę w wysokości 5,3 mld euro z tytułu dekonsolidacji wspólnych przedsięwzięć w Rosji.

Wintershall Dea był jednym z inwestorów finansowych Nord Stream 2, jest akcjonariuszem operatora gazociągu Nord Stream (15,5 proc. udziałów), posiada 25,01 proc. udziałów we wspólnym projekcie z Gazpromem (74,99 proc.) Achim Development, a także wraz z Gazpromem i austriacką OMV zarządza spółką joint venture Siewiernieftiegazprom zajmującą się eksploatacją złoża Jużno-Russkoje.

Nord Stream i Nord Stream 2 to kontrowersyjne gazociąg z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku. gazociągi miały rocznie transportować 110 mld m3 gazu. We wrześniu ubiegłego roku nieznani sprawcy wysadzili trzy z czterech nitek gazociągów.