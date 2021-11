Niemcy nie zmieniają polityki wobec Nord Stream 2

Zawieszenie certyfikacji Nord Stream 2 przez Niemcy nie oznacza zmiany polityki wobec tego gazociągu - napisał we wtorek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Niemcy i Rosja są nadal zainteresowane finalizowaniem NS2 - dodał.

Rzecznik podkreślił, że decyzja regulatora w RFN daje Rosjanom czas na zmiany prawne i dostosowanie się do niemieckich wymogów dotyczących użytkowania gazociągu.

Władze Niemiec i Rosji są nadal zainteresowane finalizowaniem projektu NS2 - zaznaczył.

Przypomniał, że Polska od początku wskazuje, że uruchomienie Nord Stream 2 będzie osłabiało Europę, w szczególności będzie oznaczało osłabienie poziomu bezpieczeństwa Europy Środkowej.

"W ostatnich dniach niemiecki regulator podjął decyzję o zawieszeniu certyfikacji Nord Stream 2. Decyzja ta była sygnalizowana przez stronę niemiecką rosyjskiemu podmiotowi. Ma ona charakter stricte proceduralny i nie oznacza zmiany polityki dot. niemiecko-rosyjskiego gazociągu" - napisał na Twitterze Żaryn.

Rzecznik podkreślił, że decyzja regulatora w RFN daje Rosjanom czas na zmiany prawne i dostosowanie się do niemieckich wymogów dotyczących użytkowania gazociągu. "Władze Niemiec i Rosji są nadal zainteresowane finalizowaniem projektu NS2" - zaznaczył.

Przypomniał, że Polska od początku wskazuje, że uruchomienie Nord Stream 2 będzie osłabiało Europę, w szczególności będzie oznaczało osłabienie poziomu bezpieczeństwa Europy Środkowej. "NS2 da Rosji kolejne narzędzie nacisku politycznego na Zachód" - dodał Żaryn we wpisie.

Tydzień temu niemiecki regulator Bundesnetzagentur wstrzymał certyfikację spółki Nord Stream 2 AG, jako operatora gazociągu Nord Stream 2. BNetzA uzasadnił, że spółka jest zarejestrowana w Szwajcarii, a operator powinien działać według prawa niemieckiego.

BNetzA poinformował, iż po szczegółowej analizie dokumentów urząd doszedł do wniosku, że certyfikacja spółki Nord Stream 2 AG w roli operatora gazociągu jest możliwa tylko wtedy, jeżeli operator jest podmiotem prawa niemieckiego. Tymczasem spółka jest zarejestrowana w Szwajcarii.

Niemiecki regulator podał, że Nord Stream 2 AG zdecydowała, iż nie zmieni formy działania, tylko powoła spółkę zależną, działającą na podstawie prawa niemieckiego. Jak poinformował BNetzA, ta spółka-córka ma zostać właścicielem i operatorem odcinka Nord Stream 2, leżącego na niemieckich wodach terytorialnych. W związku z tym spółka ta musi spełniać wymogi niemieckiej ustawy, dotyczące operatora w modelu ITO (Independent Transmission Operator), o który to model ubiega się Nord Stream 2 AG.

Proces certyfikacji został wstrzymany do przeniesienia do nowego podmiotu najważniejszych aktywów i zasobów ludzkich i do czasu, kiedy BNetzA będzie w stanie przeanalizować dokumenty złożone przez nowy podmiot pod kątem kompletności. Niemiecki regulator podkreślił, że jeżeli te warunki zostaną spełnione, BNetzA będzie mógł kontynuować proces certyfikacji, tak by dotrzymać przewidzianego prawem 4-miesięcznego terminu wydania projektu decyzji i przedstawienia jej Komisji Europejskie. Termin ten biegnie od 8 września.

BNetzA podkreślił, że o decyzji o zawieszeniu poinformowane z wyprzedzeniem zostały zarówno niemieckie ministerstwo gospodarki, jak i Komisja Europejska.

Do postępowania w sprawie certyfikacji operatora Nord Stream 2 dopuszczone są m.in. PGNiG i jego spółka-córka PST. W ocenie PGNiG - certyfikacja Nord Stream 2 AG, jako ITO byłaby niezgodna z prawem UE, które dopuszcza taki model jedynie dla systemów przesyłowych istniejących przed 23 maja 2019 r. W tym momencie nie można było mówić o istnieniu systemu przesyłowego, ponieważ gazociąg nie był nawet wybudowany - argumentuje polska spółka. Dlatego PGNiG i PST stoją na stanowisku, że Nord Stream 2 AG nie spełnia formalnych i merytorycznych przesłanek do certyfikacji w modelu ITO.

Obie spółki podnoszą ponadto, że pozytywna decyzja BNetzA stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii i poszczególnych państw członkowskich. Takie stanowisko sformułowały m.in. w opinii dla niemieckiego ministerstwa gospodarki. Podobne stanowisko zajął prezes URE, podnosząc, że obok zagrożenia bezpieczeństwa dostaw gazu do UE, ewentualna certyfikacja Nord Stream 2 AG w charakterze ITO naruszyłaby unijny dorobek prawny.

Budowa biegnącego po dnie Bałtyku gazociągu jest ukończona, jedna nitka jest już wypełniona gazem.