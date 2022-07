Niemcy oczekują, aby Polska podzieliła się z nimi gazem

Eurodeputowany CSU Markus Ferber w pierwszym publicznym kanale niemieckiego radia stwierdził, że kraje UE powinny się dzielić posiadanymi zapasami gazu. Adresatem słów polityka była Polska. Czy władze naszego kraju zdecydują się na ten krok?

Niemcy chcą „solidarności energetycznej” i gazowej pomocy ze strony Polski.

Błędy Berlina spowodowały, że kraj ten uzależnił się energetycznie od Rosji.

Niemcy są obecnie jedynym krajem w UE, gdzie zapasy gazu maleją zamiast rosnąć.

Po tym jak Gazprom zaczął terroryzować Niemcy wstrzymaniem dostaw surowca u naszych zachodnich sąsiadów padają propozycje jak przeciwdziałać kryzysowi.

Jedną z nich jest oszczędzanie gazu, inną szukanie innych nośników energii. Eurodeputowany CSU Markus Ferber uważa, że kraje takie jak Polska, które mają niemal w całości wypełnione magazyny gazu, powinny mieć obowiązek dzielenia się surowcem z innymi państwami UE.

Według niego w przypadku zagrożenia dostaw gazu do Unii Europejskiej ważna jest europejska solidarność energetyczna. Polityk przypomniał, że 15 lat temu, gdy nasz region UE borykał się z problemami z dostawami gazu (konflikt Gazpromu z Białorusią i Ukrainą) to właśnie Niemcy dostarczały gaz z własnych magazynów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Polityk dodawał, że zadaniem Unii powinno być uregulowanie tej kwestii.

Czy władze naszego kraju zdecydują się na ten krok? Berlin w kręgach rządowych nie ma najlepszych notowań. Należy przypomnieć, że obecne problemy gazowe naszego zachodniego sąsiada to w dużej mierze zasługa samych Niemiec. Berlin zamiast zmniejszyć uzależnienie się od rosyjskiego gazu w ostatnich latach zwiększał je. Przykładem była budowa najpierw gazociągu Nord Stream, a później Nord Streamu 2. Z drugiej strony zaniedbano tworzenie alternatywnych szlaków dostaw, np. poprzez budowę terminala LNG.

Wiele wskazuje, że o porozumienie w sprawie dzielenia się zapasami pomiędzy krajami UE może nie być łatwo.

O pomysł dzielenia się zapasami zapytany został m.in. sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewsk. W TV Republika stwierdził, on że jesteśmy [Polska – przyp. aut.] zawsze otwarci i chętni do pomocy - najlepiej widać to w sytuacji Ukrainy.

- W przypadku naszych zachodnich sąsiadów to mogę tak trochę zażartować - że chętnie pomożemy Niemcom, jeżeli zwrócą się o taką pomoc, bo na razie nie to nie było zwrócenie się o pomoc, tylko zakomunikowanie, że gazem będzie trzeba się podzielić – stwierdził Sobolewski.

Na razie pomysłem UE na przetrwanie kryzysu jest to, że państwa UE mają zredukować zużycie gazu. Komisja Europejska proponuje, aby zużycie surowca od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca przyszłego roku zmalało o 15 proc.

Szefowa KE Ursula von der Leyen apelowała na konferencji prasowej, by państwa Unii Europejskiej działały wspólnie w celu zmniejszenia użycia gazu.

Kluczem przed sezonem grzewczym jest zabezpieczenie europejskich magazynów gazu. Obecnie ich wypełnienie wynosi 64,72 proc. (średnia dla krajów UE). Niemcy mają magazyny wypełnione w 65 proc. Problem w tym, ze z powodu zamniecia przez Rosjan Nord Streamu obecnie pobierają z magazynów gaz, zamiast go do nich zatłaczać – jedyny kraje UE w takiej sytuacji.

Dla porównania Polska ma magazyny gazu wypełnione w 98,05 proc. i wciąż surowiec do nich jest wpompowywany.