Niemcy: ograniczanie dostaw gazu przez Rosję to "strategia tworzenia niepewności"

Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck uważa, że Rosja próbuje wywołać problemy poprzez obecne przerwy w dostawach gazu. "Uzasadnienie strony rosyjskiej jest po prostu pretekstem. Jest to oczywiście strategia mająca na celu tworzenie niepewności i podniesienie cen" - oświadczył w środę minister.

"Obecnie na rynku można nabyć te ilości, choć po wysokich cenach" - stwierdził Habeck cytowany przez telewizję ARD

Sytuacja jest jednak bardzo uważnie monitorowana i trwa ścisła wymiana informacji na temat struktur kryzysowych. "Obecna sytuacja pokazuje również, że oszczędzanie energii jest na porządku dziennym. Oczywiście, w razie potrzeby podejmiemy także działania rządowe" - zapewnił minister gospodarki RFN.

Rosyjski koncern Gazprom już we wtorek zapowiedział, że maksymalna wielkość dostaw zostanie wstępnie zmniejszona do 100 mln metrów sześciennych gazu dziennie. Odpowiada to ok. 60 proc. wcześniej planowanego dziennego wolumenu 167 milionów. Powodem ograniczeń miały być opóźnienia w pracach remontowych, prowadzonych przez firmę Siemens.

W środę Gazprom ponownie ogłosił zmniejszenie ilości gazu dostarczanego przez bałtycki gazociąg Nord Stream 1 do Niemiec. Od czwartku rano przez rurociąg będzie przepompowywane maksymalnie 67 mln metrów sześciennych gazu dziennie. Po raz kolejny rosyjski koncern państwowy uzasadnił ten krok opóźnieniami w pracach remontowych prowadzonych przez Siemensa - informuje ARD.