Niemcy potrzebują trzech lat, aby uniezależnić się od gazu z Rosji

Niemcy potrzebują trzech lat na zorganizowanie alternatywnych dostaw gazu, aby uniezależnić się od gazu z Rosji, powiedział dyrektor niemieckiego koncernu energetycznego E.ON Leonhard Birnbaum.

Szef niemieckiego giganta energetycznego broni faktu, że E.ON nadal utrzymuje swoje udziały w gazociągu Nord Stream 1. - Wycofanie się oznaczałoby oddanie go pod całkowitą kontrolę Rosji - powiedział Birnbaum.

Trzy lata. Tyle potrzebują Niemcy, by uniezależnić się od rosyjskiego gazu - twierdzi szef koncernu E.ON. W tym czasie naszym sąsiadom powinno udać się stworzenie systemu alternatywnych źródeł dostaw surowca.

Dodał, że bez dostaw rosyjskiego gazu niemiecka gospodarka poniosłaby „ogromne szkody, których należy w miarę możliwości unikać”.

Bez dostaw rosyjskiego gazu niemiecka gospodarka poniosłaby "ogromne straty, których należy uniknąć, jeśli to tylko możliwe" - oświadczył Birnbaum w telewizji publicznej ARD.

Szef niemieckiego giganta energetycznego broni faktu, że E.ON nadal utrzymuje swoje udziały w gazociągu Nord Stream 1 - grupa ma w nim 15,5 procent udziałów. Wycofanie się oznaczałoby oddanie go pod całkowitą kontrolę Rosji - powiedział Birnbaum.



- Trzy lata. Tyle potrzebują Niemcy, by uniezależnić się od rosyjskiego gazu - twierdzi szef koncernu E.ON. W tym czasie naszym sąsiadom powinno udać się stworzenie systemu alternatywnych źródeł dostaw surowca.

Na antenie ARD padło również pytanie o to, dlaczego E.ON nadal utrzymuje swoje udziały w gazociągu Nord Stream 1 (gigant energetyczny ma w nim 15,5 proc. udziałów). Szef koncernu bronił tej decyzji i stwierdził, że rezygnacja z udziałów oznaczałaby w praktyce oddanie NS1 pod całkowitą kontrolę Rosji.



Dodał, że bez dostaw rosyjskiego gazu niemiecka gospodarka poniosłaby „ogromne szkody, których należy w miarę możliwości unikać".



Zdaniem Birnbaum, niemiecki regulator sieci gazowej będzie traktował priorytetowo ogrzewanie w budynkach mieszkalnych, a nie przemysłowe, co spowodowałoby, że żądni energii producenci, tacy jak producenci stali, ponieśliby początkowy ciężar wszelkich cięć dostaw.



Ostrzegł również przed efektami drugiej rundy spowodowanymi niedoborami komponentów i półproduktów w różnych gałęziach przemysłu.

Na piątkowym spotkaniu przywódców Unii Europejskiej nie wypracowano wspólnego stanowiska w sprawie zeszłotygodniowego żądania Rosji, by "nieprzyjazne" kraje płaciły za gaz w rublach, a nie w euro. Rosja sformułowała je, gdy Stany Zjednoczone i europejscy sojusznicy połączyli siły w sprawie serii sankcji wymierzonych w Rosję za jej inwazję na Ukrainę.

Niemcy sprzeciwiają się żądaniom Moskwy, aby za gaz płacić w rublach.



Wojna na Ukrainie pokazała wyraźnie, jak bardzo Europa stała się zależna od rosyjskiej ropy i gazu. W Europie od wielu lat najważniejszą rolę w globalnym sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego odgrywa także Rosja. Na terenie tego kraju znajdują się jedne z największych na świecie rezerw węglowodorów, co czyni go głównym dostawcą surowców energetycznych na rynek globalny. Kraj produkuje dwa razy więcej ropy, niż potrzebuje do wewnętrznego użytku, a nadwyżkę tego surowca wciąż sprzedaje głównie do Europy i Azji.



Europa musi realnie zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie stabilnych dostaw paliw kopalnych. Rosja już przed inwazją na Ukrainę nie mogła przecież uchodzić za wiarygodnego ich dostawcę, czego ostatnim drastycznym przykładem było „zorganizowanie” kryzysu gazowego przez zakręcenie kurka ze spotowymi dostawami błękitnego paliwa do Europy.