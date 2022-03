Niemcy potwierdzają: Europa (na razie) nie zrezygnuje z rosyjskiego gazu

Rosyjski gaz nadal będzie płynął do Europy. Niemcy (ale i parę innych krajów) są przeciw obłożeniu rosyjskich surowców energetycznych embargiem. Zdaniem kanclerza Olafa Scholza taki krok zagroziłby bezpieczeństwu energetycznemu Europy.

To by zabolało

Szukanie alternatywy

Ewentualne embargo na rosyjską ropę i gaz mogłoby być gwoździem do trumny rosyjskiej gospodarki. Przychody z tytułu sprzedaży tych surowców odpowiadają za jedną trzecią rosyjskiego budżetu. Wysokie ceny surowców w ubiegłym roku roku pozwoliły zarobić Rosji na nich prawie 120 mld dolarów. Obecna galopada cen i bliskie rekordów ceny ropy, oznaczają jeszcze wyższe wpływy.Sankcje są jednak zawsze bronią obosieczną. Wprowadzenia zakazu importu gazu z Rosji sprawiłoby, że ceny wystrzeliłby do nieoglądanych wcześniej poziomów.Pewne uspokojenie sytuacji na rynkach paliwowych miałby powrót na rynek irańskiej ropy. Decyzja Iranu o ustępstwach odnośnie monitorowania swoich instalacji nuklearnych prawdopodobnie otworzy drogę do zwiększenia eksportu i obniżenia cen ropy na światowych rynkach.Niewykluczona jest również próba przekonania przez USA Arabii Saudyjskiej, by ta zwiększyła produkcję co ustabilizowałoby ceny. Od roku jednak stosunki amerykańsko-saudyjskie są znacznie chłodniejsze niż wcześniej w związku z zabiciem saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego w 2018 roku. USA nałożyły nawet sankcje i ograniczenia wizowe dla części saudysjkich elit. Jednak jeszcze przed agresją, gdy napięcie wokół Ukrainy narastało doszło do pierwszych kontaktów w tej sprawie.Już jutro na łamach WNP.PL ukaże się rozmowa z Piotrem Naimskim o bezpieczeństwie energetycznym Polski i Europy.