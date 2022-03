Niemcy pozyskały nowe źródło dostaw gazu

Niemcy osiągnęły porozumienie z Katarem w sprawie dostaw skroplonego gazu ziemnego, co w przyszłości pozwoli im zrezygnować z rosyjskich źródeł energii - ogłosił niemiecki minister gospodarki i klimatu Robert Habeck po rozmowach w Dosze. To ma być dopiero początek dużych dostaw gazu do Niemiec z innego niż rosyjskiego kierunku.

Bundesminister #Habeck hat mit dem Emir von Katar eine Energiepartnerschaft auf den Weg gebracht, die neben Flüssigerdgas auch die Zusammenarbeit bei Erneuerbaren Energien im Blick hat. @GermanyinQatar @AmiriDiwan pic.twitter.com/JQ0HYv3pt0 — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) March 20, 2022

Warum diese Reise jetzt? Bundesminister Habeck äußert sich zu seinem Besuch in Katar. pic.twitter.com/inXhkz6d0U — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) March 20, 2022

Niemcy z gazem zaczynają od nowa