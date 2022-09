Niemcy rozważają nacjonalizację energetycznego giganta

Niemiecki rząd może zwiększyć swoje udziały w koncernie energetycznym Uniper z 30 proc. do ponad 50 proc. - poinformował w środę Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Według agencji Bloomberg Berlin jest gotowy do „wykonania historycznego kroku” i, jeśli to konieczne, „całkowitej nacjonalizacji największego importera gazu, aby zapobiec załamaniu się systemu energetycznego”.

Uniper to największa firma gazowa na niemiecki rynku - ma ponad tysiąc dużych klientów przemysłowych, przeszło 11 tys. pracowników, a moc jej bloków energetycznych sięga 30 tys. MW. Jest kluczowa dla niemieckiej energetyki, odgrywa także ważną role na rynku holenderskim.

Obecnie znajduje się jednak w złej kondycji. Od połowy czerwca firma otrzymywała tylko część uzgodnionych w kontrakcie dostaw gazu z Rosji.

Pod koniec sierpnia braki w dostawach sięgały około 80 proc. uzgodnionych kwot. Teraz, po zamknięciu Nord Streamu przez Gazprom, Uniper praktycznie stracił dostęp do rosyjskiego surowca. By wywiązać się ze zobowiązań wobec klientów, zmuszony jest kupna gazu w kontraktach spotowych po znacznie wyższych cenach.

Uniper wykorzystał już 9 mld euro pomocy a będzie tego więcej

Jak już pisaliśmy, w porównaniu z ubiegłym rokiem za gaz płaci nawet sześciokrotnie więcej. Spółka nie może ze względów na niemieckie przepisy przerzucić w całości wzrostu kosztów na klientów. Efektem tego jest strata na działalności operacyjnej. Sięga ona 100 mln euro na dobę.

By firma nie doznała zapaści finansowej, specjalną linię kredytową otworzyła dla niej państwowa grupa bankowa KfW.

Uniper wykorzystała już 9 mld euro. Jednak to nie koniec, Berlin wspomógł go kolejnymi pieniędzmi. Zdaniem specjalistów sytuacja Uniperu jest bardzo trudna, pomóc firmie mogłyby tylko spadki cen gazu.

Wiele wskazuje jednak na to, że dojdzie do nacjonalizacji spółki. Zabezpieczyłoby to firmę przed jeszcze większymi tarapatami, a nawet bankructwem.

Na razie nie wiadomo jak miałaby wyglądać nacjonalizacja. Jednak zdaniem specjalistów może być to konieczność.