Niemcy spodziewają się wyłączenia przez Rosjan gazociągu Nord Stream

Szef niemieckiej Federalnej Agencji Sieci Klaus Müller przyznał, że ​​możliwe jest całkowite wstrzymanie dostaw gazu do Niemiec z Rosji gazociągiem Nord Stream. Tym samym nasz zachodni sąsiad zostałby pozbawiony głównego źródła gazu.

- Nie możemy tego wykluczyć - przyznał Klaus Müller podczas piątkowej rozmowy na antenie kanału telewizyjnego ARD, odnosząc się do ryzyka wyłączenia przez Rosję gazociągu Nord Stream.

- Dlatego Federalna Agencja Sieci bada różne scenariusze. Większość z nich nie jest zbyt przyjemna i oznacza, albo za mało gazu pod koniec zimy, albo bardzo trudną sytuację jesienią lub zimą - stwierdził szef niemieckiego regulatora.

Urzędnik wezwał do oszczędzania energii.

- Każdy w branży i prywatnie może się do tego przyczynić, nawet niewielka redukcja ciepła w domu jest ważna - podkreślił urzędnik.

13 czerwca niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci (Bundesnetzagentur) poinformowała, że ​​planowany coroczny przegląd gazociągu Nord Stream zaplanowano na 11 lipca. Potrwa do dwóch tygodni. Może to spowodować wpompowanie mniejszej ilości gazu do magazynów w tym okresie.

Gazociąg eksportowy z Rosji do Europy Nord Stream o łącznej przepustowości 55 mld m3 biegnie wzdłuż dna Morza Bałtyckiego od Wyborga w Rosji do Greifswaldu w Niemczech.